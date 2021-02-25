1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında

İngiltere'de yayımlanan 10 gazete ve 22 tanınmış isim, Türkiye'nin başarılı operasyonları karşısında eriyen terör örgütü PKK/YPG'nin provokasyonuna alet oldu. İngiliz medyasına reklam veren terör örgütü terörist başı "Abdullah Öcalan'a özgürlük" propagandası yaparak, Avrupa ve İngiltere'de destekçi arayışına girdi.
 25 Şubat 2021 21:58
+Aa- Yazdır
Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında

Türkiye'nin başarılı operasyonları karşısında ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, destekçi arayışına girdi. Örgüt içinde çözülmedeki artış ve Türkiye'nin operasyonuyla eriyen terör örgütü PKK, Avrupa ve İngiltere'deki terör destekçisi medya üzerinden provokasyona soyundu. İngiltere'de yayımlanan 10 gazete ve 22 tanınmış isim, terör örgütü PKK/YPG'nın provokasyonuna alet oldu. Terör örgütü PKK/YPG ile sözde "insan hakları" ve "düşünce özgürlüğü" kisvesi altında iş birliği yapan İngiltere'deki medya kuruluşları arasında "Hucknall Dispatch, The Gazette, The Guardian, Advertiser, Rasen Mail, Sunderland Echo, Sleaford Standard, Visitor, The News Courier ve The Bucks Herald" gazeteler yer aldı. Terör örgütü PKK'nın sözde sivil kuruluşlarıyla kol kola olan İngiliz yayın organları, "Zamanı geldi, Öcalan'a özgürlük" temalı reklamları manşetten yayınladı. Terör örgütü PKK'nın provokasyonuna çanak tutan İngiliz medyasında yayınlanan mesajda,terörist başı Öcalan'ın ivedilikle serbest bırakılmasına yönelik çağrı yer aldı.

KAPAKTA İLANIN ORTALAMA FİYATI 35 BİN TL

Örgütün propagandasına alet olan Hucknall Dispatch, The Gazette, Advertiser, Rasen Mail, Sunderland Echo, Sleaford Standard, Visitor, The News Courier ve The Bucks Herald" gazetelerinde, kapakta ilan fiyatının ortalama fiyatının 3 bin 450 sterlin (35 bin 117 TL) olduğu öğrenildi.

TANINMIŞ İSİMLERDEN ÖRGÜT ELEBAŞISINA DESTEK

Aralarında farklı ülkelerden de parlamenter, siyasi parti temsilcisi ve sendikaların yöneticilerinin de olduğu 22 isim, terör örgütü PKK'nın elebaşısı Öcalan'a destek yazıları kalem alarak, teröre alet oldu. Teröre çanak tutan isimler arasında, Andrew Feinstien (Eski Güney Afrika Parlamentosu Milletvekili, Julie Ward (İngiltere İşçi Partisinden Avrupa Parlamentosu eski üyesi), Margaret Owen (İnsan hakları avukatı), Les Levidow (Toplumların Kriminalize Edilmesine Karşı Kampanya'nın kurucusu, Jean-Christophe Sellin (Fransa Sol Parti Üyesi, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi Dış İlişkiler Sorumlusu), Kariane Westrheim (AB Türkiye Sivil Komisyonu [EUTCC] Başkanı), Johannes De Jogn (Sallux Enstitüsü Direktörü), Lydia Samarbaksh (Fransa Komünist Partisi Dış İlişkiler Sorumlusu), Nik Matheu (Türkiye'yi Boykot Kampanyası Britanya Sözcüsü), Saleh Mamon (Göçmen Toplumların Kriminalizasyonuna Karşı Kampanya [CAMPACC] İngiltere Temsilcisi), Dr. Amber Huff (Sussex ve Oxford Üniversitelerinden sosyal antropolog), Dr. Thomas Milley (Sosyolog), Dr. Felix Padel (İngiliz solunun teorisyenlerinden, Sussex Üniversitesi Öğretim Üyesi), Pietro Shakarian (Ohio Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ermeni tarihçi), Prof. Michael Gunter (Tennessee Üniversitesi Siyasal Bilimler Profesörü, EUTCC Genel Sekreteri), Doug Nicholls (Britanya Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri), Simon Dubbins (İngiltere Unite the Union'un uluslararası direktörü), Tony Burke ('Unite the Union' Genel Sekreter Yardımcısı) Shavanah Taj (Galler Sendikalar Konfederasyonu [TUC] Genel Sekreteri), Clare Baker ('Unite the Union' Uluslararası Sekreteri) gibi isimler yer aldı.

ÖRGÜTÜN İNGİLTERE'DEKİ DURUMU

Örgüt, diger Avrupa ulkelerinde oldugu gibi İngiltere'de orgut legal gorunumlu yapılar ve bunların finans temini ve propaganda adına yuruttugu faaliyetlerle varlık gösteriyor. Sivil toplum ve illegal faaliyetler icin mafyavari yapılanma seklinde orgutlenen PKK, bir yandan sivil toplum yoneticileriyle Ingiliz siyasilerle yakın iliskiler kurarken, diğer yandan uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor. Özellikle eroinden elde edilen para, Avrupa'da Turkiye karsıtı lobi faaliyetlerini artırmak ve orgute yeni militan devsirmek icin kullanılıyor. Ayrıca bu paraların bir kısmını da Suriye ve Irak'a aktaran örgüt, Ingiliz devletinin sagladıgı imkanları kullanıyor. Orgutun faaliyet gosterdigi sivil toplum kuruluşu binalarının buyuk cogunlugunda mulk sahibi oldugu ve mulklerin odemeleri sırasında devletten yardım aldıgı biliniyor. İngiltere, her ne kadar PKK'yı bir teror orgutu olarak kabul etse de örgut mensupları yaralama ve oldurme gibi eylemlere katılmadığı surece cogu zaman kayıtsız kalıyor. Öte yandan, İngiltere'de yasaklı örgütlere destek verenler, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
FETÖ firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı
25 Şubat 2021 21:25		 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un cezası onandı
25 Şubat 2021 19:27
Alparslan Kuytul'un yeğeni hakkında FETÖ yöneticiliğinden iddianame
25 Şubat 2021 18:22		 FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci'nin tahliye talebi reddedildi
25 Şubat 2021 17:14
FETÖ soruşturması kapsamında aranan zanlı saklandığı evde yakalandı
25 Şubat 2021 16:54		 Kaçma hazırlığındaki eski tuğgeneralin de bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Şubat 2021 16:01
FETÖ'nün 'Tahşiyecilere kumpas' kurduğu iddialarına ilişkin ikinci dava
25 Şubat 2021 15:46		 Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası
25 Şubat 2021 12:53
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Şubat 2021 11:55		 Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi
25 Şubat 2021 11:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 ölü22:23 - Uşak Üniversitesi'nde yeni kararlar açıklandı22:20 - Dolar/TL 7,40'ın, Euro/TL 9.08'in üzerini gördü22:11 - Türkiye'nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru22:01 - Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı21:58 - Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında
21:56 - Uzmanından sahte şampuan uyarısı; Göz kayıplarına yol açabilir21:50 - Peugeot yeni logosunu tanıttı21:46 - 'Suriyeliler tedbirlere uymuyor' haberine yönelik açıklama21:36 - Hakkarili Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti21:35 - Pitbull'u alınmak istenen kadın, tabancayı başına dayadı21:34 - Devlet desteğiyle koyun sütü üretim çiftliği kurdu
21:30 - Kuraklıkla mücadele için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu21:25 - FETÖ firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı21:05 - Vaka sayıları açıklandı: 73 kişi daha hayatını kaybetti21:04 - THK bazı taşınmazlarını satacak21:01 - Hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi
20:59 - Türk savunma sanayisi firmaları IDEX 2021'de boy gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
Normalleşme öncesi dört ilden yeni yasak kararları
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
Tedbirlerin nasıl esnetileceği sorusuna 'Pazartesi'ye bekleyin' dedi
Canlı derste öğretmene saldırı... 3 araba dolusu insandan dayak yedik
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nefret suçu 1
evlenmeyin diyen evli insan 1
horoz ibiği 2
ölünün idam edilmesi 1
erbane 1
pancar 1
robot çağı 1
beğendim butonu 1
Evde kalmış 8
bizi mutlu eden yemekler 4
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam