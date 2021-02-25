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Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı

Eda Ece'nin, koronavirüs test pozitif çıktı.
 25 Şubat 2021 22:01
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Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı

'Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu, evinde kendini karantinaya aldı.

3 SET ÇALIŞANI DA VİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin, hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi.

Öte yandan ünlü oyuncunun yanı sıra, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
DHA
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