1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru

Giresun'da Dereli-Şebinkarahisar karayolu üzerinde yapımı devam eden 5,9 kilometre uzunluğundaki Eğribel Tüneli projesinde 2021 yılı sonlarında geçişlerin yapılması, 2022 yılında ise projenin tamamlanması hedefleniyor.
 25 Şubat 2021 22:11
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu ve güney bölgelere bağlayan Giresun-Dereli-Şebinkarahisar karayolu üzerinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidinde ulaşımın daha konforlu ve güvenli olabilmesi sağlayacak Eğribel Tüneli'nde önemli mesafe kat edildi. Tünelden geçişlerin 2021 yılı sonlarına doğru yapılması planlanırken projenin ise 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Giresun ile Sivas arasında kesintisiz trafik akışını sağlaması, bölgenin ticaret, ekonomi, sanayi ve turizmine katkı sunması amacıyla 5,9 kilometre uzunluğunda çift tüp olarak yapılan Eğribel Tüneli'nde 1,8 kilometrelik bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla yol güzergahı 6,5 kilometre kısalarak mevcut yola göre 25 dakika zamandan tasarruf sağlanacak.

Giresun Valisi Enver Ünlü, projeyi yakından takip ederek Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğribel Tüneli'nin ulaşıma açılması için tünel kaplama ve kablolama işlemlerinde önemli mesafe kat edildi. Tünelde sağ tüpte 4 bin 397 metre ve sol tüpte 36 metre olmak üzere toplamda 4 bin 433 metre nihai beton kaplama tamamlandı. Ayrıca tünelde sığınma cebinin donatı, membran ve kaplama betonu imalatları ile araç geçişinin membran ve kaplama betonu imalatları ve kiriş imalatlarıyla birlikte kablo kanalına ait kalıp, donatı ve beton imalatlarının yapıldığı bildirildi.

Eğribel Tüneli, Rize-Erzurum karayolu üzerinde yapımı tamamlanan Ovit Tüneli ve Trabzon-Gümüşhane arasında yapımı devam eden Zigana Tüneli'nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 salgınına rağmen küresel askeri harcamalar arttı
25 Şubat 2021 20:53		 Şırnak'a önce huzur sonra yatırım geldi
25 Şubat 2021 20:50
'Türkiye ekonomisi kendisini tamir edebilen bir ekonomidir'
25 Şubat 2021 20:34		 İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor
25 Şubat 2021 10:55
IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti
25 Şubat 2021 10:05		 Kovid-19 hasarı' 30 milyar dolar
25 Şubat 2021 06:50
İstanbul Havalimanı'nın garanti ödemeleri ertelenecek
24 Şubat 2021 22:50		 SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor!
24 Şubat 2021 21:16
Yatırım yapanlara ikamet ve çalışma izni verilecek
24 Şubat 2021 08:35		 Normalleşme destekleri büyüyecek
24 Şubat 2021 07:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 ölü22:23 - Uşak Üniversitesi'nde yeni kararlar açıklandı22:20 - Dolar/TL 7,40'ın, Euro/TL 9.08'in üzerini gördü22:11 - Türkiye'nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru22:01 - Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı21:58 - Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında
21:56 - Uzmanından sahte şampuan uyarısı; Göz kayıplarına yol açabilir21:50 - Peugeot yeni logosunu tanıttı21:46 - 'Suriyeliler tedbirlere uymuyor' haberine yönelik açıklama21:36 - Hakkarili Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti21:35 - Pitbull'u alınmak istenen kadın, tabancayı başına dayadı21:34 - Devlet desteğiyle koyun sütü üretim çiftliği kurdu
21:30 - Kuraklıkla mücadele için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu21:25 - FETÖ firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı21:05 - Vaka sayıları açıklandı: 73 kişi daha hayatını kaybetti21:04 - THK bazı taşınmazlarını satacak21:01 - Hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi
20:59 - Türk savunma sanayisi firmaları IDEX 2021'de boy gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
Normalleşme öncesi dört ilden yeni yasak kararları
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
Tedbirlerin nasıl esnetileceği sorusuna 'Pazartesi'ye bekleyin' dedi
Canlı derste öğretmene saldırı... 3 araba dolusu insandan dayak yedik
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
robot çağı 1
En ünlü 3 tatlımız 5
angel şelalesi 1
Perseverance 2
çay vereyim içersin 3
bıyık altından gülmek 1
dev koyun 1
donald gould 1
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 4
gullit gibi 1
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam