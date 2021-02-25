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Dolar/TL 7,40'ın, Euro/TL 9.08'in üzerini gördü

ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 seviyesini görmesi ile Euro/TL de 9.08'in - dolar/TL 7,40 seviyesine tırmandı.
 25 Şubat 2021 22:20
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Dolar/TL 7,40'ın, Euro/TL 9.08'in üzerini gördü

Dolar/TL'de yükseliş akşam saatlerinde hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 zirvesini görmesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 7,44 seviyelerini gördü. Kur ardından 7,40'ın altına indi.

Geçen hafta 6,9'a kadar gerileyen dolar/TL haftaya 7,01 seviyesinden başlamıştı. Hafta boyunca yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL'de haftalık bazda yüzde 5 yükseliş yaşandı.

ABD tahvil faizindeki yükseliş piyasaya baskı yaratan en önemli başlıklardan biri. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1,60 zirvesini gördü. Dolar/TL de akşam saatlerinde 7,44 seviyelerine kadar çıktı. Dolar/TL saat 21:30 itibariyle 7,3810 seviyesinde yer aldı.

Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'na göre ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü baskının azalması için emtia fiyatlarındaki, özellikle bakır fiyatındaki artışın durması yada yavaşlaması gerekiyor. Aslanoğlu, "Baskının devam etmesi durumunda, Fed getiri eğrisi kontrolünü muhtemelen seslendirecek" yorumunu yaptı.

Bu arada ABD'de güne düşüşle başlayan endeksler açılıştaki satıcılı seyrini artırmış durumda.

Güne 8.71 seviyelerinden başlayan Euro/TL de 9.08'in üzerini gördü.
Memurlar.Net
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