SMS gönderip tüm bilgileri çalan yazılım tespit edildi
|25 Şubat 2021 22:44
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Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 2 bin lira devlet yardımı verme vaadiyle kişisel bilgiler ve banka hesabındaki parayı çalmayı amaçlayan yazılımı tespit etti.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yazılımı kapatarak birçok kişinin mağduriyet yaşamasını önledi. Gönderilen "Devlet_Yardm_2000tl.apk" SMS'ini açanların telefon rehberindeki herkese anında aynı mesajı gönderen ve o telefonları da ele geçiren yazılım çökertildi.
Cep telefonunu ele geçiriyor
Jandarma ekipleri dolandırıcılık amacıyla özel olarak tasarlanmış uygulamayı tersine mühendislik yöntemleriyle açtı.
Ulaştıkları kaynak kodları üzerinde yaptıkları incelemede, kişisel verileri ele geçirme, bankacılık işlemlerinde kullanılan bilgilere ulaşabilme, telefon rehberini ele geçirerek kullanma, SMS gönderme, cihaz kilidini kaldırma, uygulamayı internete bağlı tutma, cihaz açıldığında otomatik başlatma, Network durumunu değiştirme gibi amaçlarla tasarlanan geniş yetki içerikli yazılım kodlarına ulaşıldı.
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