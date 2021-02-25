AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandıracak
|25 Şubat 2021 23:02
|+Aa- Yazdır
AB liderlerinin video konferans yöntemiyle yaptığı zirve toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada, mevcut durumda zorunlu olmayan seyahatlere yönelik kısıtlamaların devam etmesi gerektiği vurgulandı.
Seyahat kısıtlamalarının orantılı olması, ayrımcılığa izin verilmemesi, sınır bölgelerinde yaşayanların mecburi geçişlerini engellememesi ve tek pazarda mal ve hizmet akışının sağlanması istendi.
Açıklamada, acilen aşıların onay sürecinin, üretiminin ve dağıtımının hızlandırılması gerektiği vurgulanarak, virüsün mutasyona uğramış türlerinin tespiti için takip kapasitesinin artırılmasının önemine işaret edildi.
Aşı üreten şirketlere de mesaj veren AB liderleri, "Şirketler aşı üretimlerinde öngörülebilirliği sağlamalı ve sözleşmelerdeki teslimat tarihlerine saygı göstermelidir." ifadesine yer verdi.
Aşı sertifikası hakkında ise bu konudaki çalışmaların devam edeceği ve bu konunun daha sonra tekrar tartışılacağı belirtildi.
Açıklamada, AB dışındaki ülkelerle dayanışma vurguladı ve ihtiyaç duyan ülkelere aşı temini için Covax programı çerçevesinde desteğin süreceği kaydedildi.
AB liderleri ayrıca Kovid-19 krizi henüz bitmemiş olsa da gelecek sağlık krizlerine hazırlıklı olabilmek için çabaların güçlendirileceğini ifade etti.
Liderler, AB Komisyonu'nun haziran ayına kadar bir rapor hazırlayarak Kovid-19 salgınından nasıl dersler çıkarıldığını belirlemesini istedi.
Açıklamada gelecekteki benzer krizlere karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün güçlendirilmesi ve salgınlara karşı uluslararası bir anlaşma için çalışma ihtiyacı vurgulandı ve konunun Roma'da düzenlenecek G20 Küresel Sağlık Zirvesinde konuşulacağı aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Libya'nın yeni Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız mutabakat sorunsuz devam edecek
26 Şubat 2021 00:12
|Ermenistan'da ordunun istifa bildirisi sonrası meydanlar hareketlendi
25 Şubat 2021 17:40
|Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı
25 Şubat 2021 10:00
|Kovid-19'un daha tehlikeli bir türünün bulunduğu iddiası
24 Şubat 2021 23:43
|Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu
24 Şubat 2021 22:42
|DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak
24 Şubat 2021 20:45
|Türkiye olmazsa hepsi kaybedecek
24 Şubat 2021 07:50
|Almanya'da öğretmenlerin aşılanması yarın başlıyor
23 Şubat 2021 22:40
|Bill Gates: Elon Musk kadar paranız yoksa Bitcoin'da dikkatli olun
23 Şubat 2021 15:46
|Ülkelerin nüfusuna göre koronavirüs aşılanma oranları belli
22 Şubat 2021 22:09