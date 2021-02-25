1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandıracak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan kısıtlamaları sürdürme, bu sırada aşıların üretimi ve tedarikini hızlandırmak için çabaları artırma kararı aldı.
 25 Şubat 2021 23:02
+Aa- Yazdır
AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandıracak

AB liderlerinin video konferans yöntemiyle yaptığı zirve toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada, mevcut durumda zorunlu olmayan seyahatlere yönelik kısıtlamaların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Seyahat kısıtlamalarının orantılı olması, ayrımcılığa izin verilmemesi, sınır bölgelerinde yaşayanların mecburi geçişlerini engellememesi ve tek pazarda mal ve hizmet akışının sağlanması istendi.

Açıklamada, acilen aşıların onay sürecinin, üretiminin ve dağıtımının hızlandırılması gerektiği vurgulanarak, virüsün mutasyona uğramış türlerinin tespiti için takip kapasitesinin artırılmasının önemine işaret edildi.

Aşı üreten şirketlere de mesaj veren AB liderleri, "Şirketler aşı üretimlerinde öngörülebilirliği sağlamalı ve sözleşmelerdeki teslimat tarihlerine saygı göstermelidir." ifadesine yer verdi.

Aşı sertifikası hakkında ise bu konudaki çalışmaların devam edeceği ve bu konunun daha sonra tekrar tartışılacağı belirtildi.

Açıklamada, AB dışındaki ülkelerle dayanışma vurguladı ve ihtiyaç duyan ülkelere aşı temini için Covax programı çerçevesinde desteğin süreceği kaydedildi.

AB liderleri ayrıca Kovid-19 krizi henüz bitmemiş olsa da gelecek sağlık krizlerine hazırlıklı olabilmek için çabaların güçlendirileceğini ifade etti.

Liderler, AB Komisyonu'nun haziran ayına kadar bir rapor hazırlayarak Kovid-19 salgınından nasıl dersler çıkarıldığını belirlemesini istedi.

Açıklamada gelecekteki benzer krizlere karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün güçlendirilmesi ve salgınlara karşı uluslararası bir anlaşma için çalışma ihtiyacı vurgulandı ve konunun Roma'da düzenlenecek G20 Küresel Sağlık Zirvesinde konuşulacağı aktarıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Libya'nın yeni Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız mutabakat sorunsuz devam edecek
26 Şubat 2021 00:12		 Ermenistan'da ordunun istifa bildirisi sonrası meydanlar hareketlendi
25 Şubat 2021 17:40
Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı
25 Şubat 2021 10:00		 Kovid-19'un daha tehlikeli bir türünün bulunduğu iddiası
24 Şubat 2021 23:43
Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu
24 Şubat 2021 22:42		 DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak
24 Şubat 2021 20:45
Türkiye olmazsa hepsi kaybedecek
24 Şubat 2021 07:50		 Almanya'da öğretmenlerin aşılanması yarın başlıyor
23 Şubat 2021 22:40
Bill Gates: Elon Musk kadar paranız yoksa Bitcoin'da dikkatli olun
23 Şubat 2021 15:46		 Ülkelerin nüfusuna göre koronavirüs aşılanma oranları belli
22 Şubat 2021 22:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Dışişleri Bakanlığı: Hollanda meclisinde kabul edilen karar hükümsüzdür00:12 - Libya'nın yeni Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız mutabakat sorunsuz devam edecek00:04 - Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı23:48 - Çavuşoğlu'nun Zagreb ziyaretinde müftü gözyaşlarını tutamadı23:45 - Okul müdürünün vefat ettiği kazada görünler ortaya çıktı23:35 - AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
23:32 - İYİ Parti: Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir23:22 - Erdoğan'ın doğum gününü on binlerce kişi kutladı23:13 - Akar, şehit üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu23:02 - AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandıracak22:57 - TSK izin verdi: Tuşlu telefonlar stoklarda tükendi22:48 - TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
22:44 - SMS gönderip tüm bilgileri çalan yazılım tespit edildi22:27 - Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 kişi hayatını kaybetti22:23 - Uşak Üniversitesi'nde yeni kararlar açıklandı22:20 - Dolar/TL 7,40'ın, Euro/TL 9.08'in üzerini gördü22:11 - Türkiye'nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru
22:01 - Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı
Libya'nın yeni Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız mutabakat sorunsuz devam edecek
Dışişleri Bakanlığı: Hollanda meclisinde kabul edilen karar hükümsüzdür
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tecahül-i arif 1
mecnun'um leyla'mı gördüm 2
En ünlü 3 tatlımız 5
şinto 1
d vitamini eksikliği 1
Covid-19 Plus 3
Breaking Bad 2
horoz ibiği 2
kurallar 2
bugün 2
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam