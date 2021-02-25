Erdoğan'ın doğum gününü on binlerce kişi kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı.
|25 Şubat 2021 23:22
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. doğum günü Twitter'da gündem oldu. Erdoğan'ın yarınki doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü.
Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı.
Nice sağlıklı uzun senelere.Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 25, 2021
Rabbim başımızdan eksik etmesin.
#İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/nBFHnJdaBt
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dışişleri Bakanlığı: Hollanda meclisinde kabul edilen karar hükümsüzdür
26 Şubat 2021 00:27
|Çavuşoğlu'nun Zagreb ziyaretinde müftü gözyaşlarını tutamadı
25 Şubat 2021 23:48
|AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
25 Şubat 2021 23:35
|İYİ Parti: Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir
25 Şubat 2021 23:32
|Akar, şehit üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
25 Şubat 2021 23:13
|TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
25 Şubat 2021 22:48
|'Suriyeliler tedbirlere uymuyor' haberine yönelik açıklama
25 Şubat 2021 21:46
|Kuraklıkla mücadele için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
25 Şubat 2021 21:30
|Vaka sayıları açıklandı: 73 kişi daha hayatını kaybetti
25 Şubat 2021 21:05
|CHP'li belediyelere 'Faaliyet Raporu' eğitimi verilecek
25 Şubat 2021 20:49