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İYİ Parti: Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'ye iletilen fezlekelere ilişkin "Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir." dedi.
 25 Şubat 2021 23:32
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İYİ Parti: Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'ye gelen fezlekelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin, bu tür durumlarda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve milletvekilleriyle herkesin fikrini dile getireceği bir toplantıyla karar aldığını anlatan Tatlıoğlu, TBMM'ye fezlekeler geldiğinde de bu sürecin işleyeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun fezlekeler konusundaki açıklamasına işaret eden Tatlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Ağıralioğlu, partideki arkadaşlarımızın genel temayülünü dile getirmiş. Ona tezat teşkil eden bir durum yok ama genelde bu süreçlerle ilgili karar alma mekanizmamız Genel Başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle yapacağımız toplantı sonucunda ortaya çıkar. HDP dışında da fezleke gelecek mi gelmeyecek mi, henüz bir bilgi yok. Hangi fezlekeler gelecek hiçbir bilgimiz yok. Ama terörle iltisaklı bir durum olduğunda zaten bizim buradaki duruşumuz bellidir."

İsmail Tatlıoğlu, parti olarak teröre karşı çizgilerinin belli olduğunu vurgulayarak "Sayın Ağıralioğlu'nun söylediği de bizim bu çizgimizdir." dedi.

İYİ Parti'nin bu meselelerde parti içerisinde ortak karar alarak çözüme ulaştırdığını anlatan Tatlıoğlu, "Önce fezlekelerin ne olduğunu göreceğiz. Sayın Genel Başkanımız ve milletvekillerimizle toplandığımızda her milletvekili arkadaşımız düşüncesini dile getiriyor, ortak karar alıyoruz. Bu partimizin ortak kararı oluyor. Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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