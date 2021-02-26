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Dışişlerinden Hollanda'ya 1915 olayları tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür" dedi.
 26 Şubat 2021 00:27
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Dışişlerinden Hollanda'ya 1915 olayları tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarına ilişkin alınan karar hakkında açıklamada bulundu. Aksoy açıklamasında, "Bugün (25 Şubat) Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür. Meclisler tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. Bu karara katılanlar 1915'te gerçekte ne olduğunu aramak yerine, popülistçe oy peşinde koşmaktadır.

Bahsekonu kararın imzacılarını 1948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile AİHM kararlarını tetkik etmeye, tarihi bir meselenin daha iyi anlaşılmasına yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Ermenistan tarafından yanıtlanmayan Ortak Tarih Komisyonu önerimiz bu çabaların başında gelmektedir.

Hollanda Hükümeti'nden beklentimiz, hukukun üstünlüğünü gözeten bir tutum benimsemesidir.

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin ise son dönemde sıkça yaptığı gibi gerçeklikten kopuk, Türkiye karşıtı kararlar almak yerine, mesaisini giderek artan ve Hollanda Türk toplumunun da günlük olarak karşı karşıya kaldığı ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ile son olarak Hükümetin istifasına varan ayrımcı uygulamalarla mücadeleye hasretmesi daha isabetli olacaktır" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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