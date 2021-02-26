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Dünya piyasaları karıştı. Dolar dün 7,44'e kadar yükseldi sonra geriledi

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış nedeniyle, dolara olan talep artı ve gelişmekte olan tüm ülkelerde dolar arttı
 26 Şubat 2021 01:08
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Dünya piyasaları karıştı. Dolar dün 7,44'e kadar yükseldi sonra geriledi

Dün, tüm dünya piyasaları karıştı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 zirvesini görmesi sonrasında, dolar, gelişmekte olan tüm dünya piyasalarında yükseldi. Ülkemizde, bir hafta önce 6,96 TL seviyesine inen dolar, dün son ayların en yüksek seviyesi olan 7,44 TL seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getiri faizlerindeki inişli çıkışlı grafiğe paralel olarak dolar 7,33 seviyelerine kadar düştü.

Doların yükselmesiyle birlikte, ONS altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen gram altın ve gram gümüş de yükseldi. Gram altın 420 seviyelerine, gram gümüş de 6,5 seviyelerine yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil fazilerindeki değişim için tıklayın.

Memurlar.Net
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