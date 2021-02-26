Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemeyince araçta doğum yaptı

Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemeyince acil servisin önünde araçta doğum yaptı.
 26 Şubat 2021 01:38
+Aa- Yazdır
Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemeyince araçta doğum yaptı

Bursa'da, doğum için gittiği hastaneye yetişemeyen hamile kadın, bebeğini, acil servisin önünde araçta dünyaya getirdi.

Yenişehir ilçesinde yaşayan Adile G, doğum sancısının başlaması üzerine, eşiyle İnegöl Devlet Hastanesine gitmek üzere yola çıktı.

Adile G, hastanenin acil servisinin önüne geldiğinde daha fazla dayanamayarak, araç içerisinde doğum yaptı.

Sağlık ekiplerinin seferber olduğu doğumda anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğumun ardından Adile G. ve dünyaya getirdiği kız bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TSK izin verdi: Tuşlu telefonlar stoklarda tükendi
25 Şubat 2021 22:57		 Uzmanından sahte şampuan uyarısı; Göz kayıplarına yol açabilir
25 Şubat 2021 21:56
Hakkarili Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti
25 Şubat 2021 21:36		 Devlet desteğiyle koyun sütü üretim çiftliği kurdu
25 Şubat 2021 21:34
Yargıtay'da boşanma davaları 30 günde sonuçlandırılıyor
25 Şubat 2021 20:56		 Koronaya yenik düşen polis memuru defnedildi
25 Şubat 2021 19:41
İstifaya zorlanan Fatma öğretmen, maruz kaldığı hakaretleri unutamıyor
25 Şubat 2021 18:37		 Hepsi insan vücudundan çıkartıldı, çividen jetona kadar her şey var
25 Şubat 2021 15:19
Başhekimden 'aşılamam bitti, rahatım' diye düşünmeyin uyarısı
25 Şubat 2021 14:24		 Demlik şakası, pahalıya patladı
25 Şubat 2021 14:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:38 - Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemeyince araçta doğum yaptı01:08 - Dünya piyasaları karıştı. Dolar dün 7,44'e kadar yükseldi sonra geriledi00:59 - Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım00:27 - Dışişlerinden Hollanda'ya 1915 olayları tepkisi00:12 - Libya'nın yeni Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız mutabakat sorunsuz devam edecek00:04 - Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı
23:48 - Çavuşoğlu'nun Zagreb ziyaretinde müftü gözyaşlarını tutamadı23:45 - Okul müdürünün vefat ettiği kazada görüntüler ortaya çıktı23:35 - AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı23:32 - İYİ Parti: Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir23:22 - Erdoğan'ın doğum gününü on binlerce kişi kutladı23:13 - Akar, şehit üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
23:02 - AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandıracak22:57 - TSK izin verdi: Tuşlu telefonlar stoklarda tükendi22:48 - TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi22:44 - SMS gönderip tüm bilgileri çalan yazılım tespit edildi22:27 - Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 kişi hayatını kaybetti
22:23 - Uşak Üniversitesi'nde yeni kararlar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
Dünya piyasaları karıştı. Dolar dün 7,44'e kadar yükseldi sonra geriledi
Dışişlerinden Hollanda'ya 1915 olayları tepkisi
Libya'nın yeni Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız mutabakat sorunsuz devam edecek
Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemeyince araçta doğum yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
silikon mutfak gereçleri 1
kağıt kesiği 4
erbane 1
şamandra 1
kurallar 2
falabella 1
marşmelov 1
sarı ışık 2
pancar 1
antebellum 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam