Japonya'da 'Yalnızlık Bakanı' kuruldu
Koronavirüs nedeniyle intiharların arttığı Japonya'da Başbakan Suga, Bölgesel Bakan olarak görev yapan Tetsushi Sakamoto'yu 'Yalnızlık Bakanı' olarak atadı
|26 Şubat 2021 07:45
|+Aa- Yazdır
Japonya'nın koronavirüse karşı mücadelesinde, sosyal hayatın durma noktasına gelmesi, halkı giderek daha stresli ve yalnız hissettirdi.
Ülkede intihar vakalarında ise artış gözlendi. Artan intihar vakalarının önüne geçmek için harekete geçen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsushi Sakamoto'nun yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak atadı.
Sakamoto, yeni görevine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Başbakan Suga, konuyu incelemem ve ilgili bakanlıkla koordine ederek kapsamlı bir strateji ortaya koymam için talimat verdi. Sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemek ve insanlar arasındaki bağları korumak için faaliyetler gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerine yer verdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
28 Şubat 2021 00:01
|Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
27 Şubat 2021 22:35
|Antartika'da dev buz kütlesi buz sahanlığından koptu
27 Şubat 2021 15:03
|Avrupa'yı hayalet aşı korkusu sardı
27 Şubat 2021 07:30
|AB, Trump'ın kullandığı antikor kokteylini tavsiye etti
26 Şubat 2021 21:30
|ABD İstihbaratın'ın Kaşıkçı raporunda Prens Selman'a şok!
26 Şubat 2021 21:20
|Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek
26 Şubat 2021 16:22
|İngiliz uzmanlardan umut verici açıklama: Uzun süreli semptomlar aşıyla geçiyor
26 Şubat 2021 09:43
|Libya'nın yeni Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız mutabakat sorunsuz devam edecek
26 Şubat 2021 00:12
|AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandıracak
25 Şubat 2021 23:02