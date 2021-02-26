ABD istihbarat raporuna göre Kaşıkçı cinayetine Selman onay verdi
|26 Şubat 2021 06:15
|+Aa- Yazdır
ABD istihbaratının bugün açıklaması beklenen raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) onay verdiği bildirildi.
Bloomberg'in, söz konusu istihbarat raporunu bilen ancak adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporun bulguları Veliaht Prens bin Selman'ı işaret ediyor.
Habere göre ağırlıklı olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat kurumlarının katkı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından derlenen raporda, Kaşıkçı'nın 2018 Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine MBS'nin onay verdiği sonucuna varıldı.
MBS'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün detaylarının raporda ortaya çıkacağı belirtilen haberde, 2018 yılından bu yana kamuoyuna açıklanmayan raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine önemli ölçüde etki edebileceği kaydedildi.
ABD medyasına göre DNI'nın söz konusu raporu bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
Öte yandan ABD medyasında konuyla ilgili olarak çıkan diğer haberlerde, raporda MBS'nin cinayete onay vermesinin dışında muhtemelen talimatı veren kişi de olduğuna ilişkin bulguların paylaşılacağı belirtildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
ABD Başkanı Biden, dün Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüşmüş, ancak görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı cinayetinin gündeme gelip gelmediği detayı yer almamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'nin fezleke çıkmazı: İttifak ortağıyla ayrışıyor
26 Şubat 2021 07:20
|Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
26 Şubat 2021 00:59
|Dışişlerinden Hollanda'ya 1915 olayları tepkisi
26 Şubat 2021 00:27
|Çavuşoğlu'nun Zagreb ziyaretinde müftü gözyaşlarını tutamadı
25 Şubat 2021 23:48
|AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
25 Şubat 2021 23:35
|İYİ Parti: Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir
25 Şubat 2021 23:32
|Erdoğan'ın doğum gününü on binlerce kişi kutladı
25 Şubat 2021 23:22
|Akar, şehit üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
25 Şubat 2021 23:13
|TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
25 Şubat 2021 22:48
|'Suriyeliler tedbirlere uymuyor' haberine yönelik açıklama
25 Şubat 2021 21:46