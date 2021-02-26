Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD istihbarat raporuna göre Kaşıkçı cinayetine Selman onay verdi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün raporunu bugün açıklaması bekleniyor
 26 Şubat 2021 06:15
+Aa- Yazdır
ABD istihbarat raporuna göre Kaşıkçı cinayetine Selman onay verdi

ABD istihbaratının bugün açıklaması beklenen raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) onay verdiği bildirildi.

Bloomberg'in, söz konusu istihbarat raporunu bilen ancak adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporun bulguları Veliaht Prens bin Selman'ı işaret ediyor.

Habere göre ağırlıklı olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat kurumlarının katkı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından derlenen raporda, Kaşıkçı'nın 2018 Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine MBS'nin onay verdiği sonucuna varıldı.

MBS'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün detaylarının raporda ortaya çıkacağı belirtilen haberde, 2018 yılından bu yana kamuoyuna açıklanmayan raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine önemli ölçüde etki edebileceği kaydedildi.

ABD medyasına göre DNI'nın söz konusu raporu bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Öte yandan ABD medyasında konuyla ilgili olarak çıkan diğer haberlerde, raporda MBS'nin cinayete onay vermesinin dışında muhtemelen talimatı veren kişi de olduğuna ilişkin bulguların paylaşılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Biden, dün Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüşmüş, ancak görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı cinayetinin gündeme gelip gelmediği detayı yer almamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP'nin fezleke çıkmazı: İttifak ortağıyla ayrışıyor
26 Şubat 2021 07:20		 Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
26 Şubat 2021 00:59
Dışişlerinden Hollanda'ya 1915 olayları tepkisi
26 Şubat 2021 00:27		 Çavuşoğlu'nun Zagreb ziyaretinde müftü gözyaşlarını tutamadı
25 Şubat 2021 23:48
AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
25 Şubat 2021 23:35		 İYİ Parti: Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir
25 Şubat 2021 23:32
Erdoğan'ın doğum gününü on binlerce kişi kutladı
25 Şubat 2021 23:22		 Akar, şehit üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
25 Şubat 2021 23:13
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
25 Şubat 2021 22:48		 'Suriyeliler tedbirlere uymuyor' haberine yönelik açıklama
25 Şubat 2021 21:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:20 - CHP'nin fezleke çıkmazı: İttifak ortağıyla ayrışıyor07:05 - Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor06:40 - Soğuk cüzdanla kara para aklama06:30 - Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı06:15 - ABD istihbarat raporuna göre Kaşıkçı cinayetine Selman onay verdi04:41 - ABD'de 97 yaşında vefat eden ödüllü Türk mühendis New Jersey'de toprağa verildi
03:09 - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı01:38 - Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemeyince araçta doğum yaptı01:08 - Dünya piyasaları karıştı. Dolar dün 7,44'e kadar yükseldi sonra geriledi00:59 - Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım00:27 - Dışişlerinden Hollanda'ya 1915 olayları tepkisi00:12 - Libya'nın yeni Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız mutabakat sorunsuz devam edecek
00:04 - Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı23:48 - Çavuşoğlu'nun Zagreb ziyaretinde müftü gözyaşlarını tutamadı23:45 - Okul müdürünün vefat ettiği kazada görüntüler ortaya çıktı23:35 - AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı23:32 - İYİ Parti: Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir
23:22 - Erdoğan'ın doğum gününü on binlerce kişi kutladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
Dünya piyasaları karıştı. Dolar dün 7,44'e kadar yükseldi sonra geriledi
Libya'nın yeni Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız mutabakat sorunsuz devam edecek
Dışişlerinden Hollanda'ya 1915 olayları tepkisi
ABD'de 97 yaşında vefat eden ödüllü Türk mühendis New Jersey'de toprağa verildi
Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemeyince araçta doğum yaptı
Soğuk cüzdanla kara para aklama
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
ABD istihbarat raporuna göre Kaşıkçı cinayetine Selman onay verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 1
tecahül-i arif 1
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 4
arka sokaklar 1
gullit gibi 1
mecnun'um leyla'mı gördüm 2
donald gould 1
Perseverance 2
robot çağı 1
kurallar 2
SON İLANLAR
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam