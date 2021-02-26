Soğuk cüzdanla kara para aklama

İnsanlar her ne kadar yüksek fiyatlara ve aşırı derecede dalgalanmasına bakıp kripto paraların cazibesine kapılsa da işin mutfağında çok farklı işler dönüyor. Bu konuda pek çok tartışma mevcut ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de geçen günlerde birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Yellen, kripto paraların çok dalgalı ve spekülatif yapıya sahip olduklarını belirtip işleyiş mekanizmaları için değil yasa dışı finans faaliyetleri üzerine kullanıldığını belirtmişti. Biz de bu konuyu derinlemesine inceleyelim dedik. Ve karşımıza şöyle problemler çıktı.

TERÖRÜN FİNANSMANINA KULLANILIYOR

Kripto paralar üzerinden çok fazla para transferi, kara para aklama operasyonu ve manipülasyon yapılmaktadır. Bugün işin kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusuna detaylıca değineceğiz. Kim paralarını nasıl aklıyor, hangi örgütler hangi yöntemleri kullanıyor, ülkemizden nasıl şekilde para çıkışı gerçekleştiriliyor bunu detaylı biçimde işleyeceğiz.

EKONOMİ VE ÜLKE GÜVENLİĞİNE ZARARI

Bildiğimiz üzere son dönemde ülkemiz sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde pek çok terör örgütüyle onlarca cephede siyasi ve askeri mücadele vermektedir. Ancak bu konuda mücadelemizi sekteye uğratan bir durum söz konusudur. Özellikle FETÖ terör örgütüne yapılan operasyonda ülkemizden çok yüksek miktarda nakit çıkışı gerçekleştiği bilinen bir durum. Veya FETÖ'nün yurtdışından ülkemizdeki kripto FETÖ'cülere finansman sağladığı biliniyor. Peki bu örgütler bu tip faaliyetlerini nasıl yürütüyor hiç merak ettiniz mi ? Kripto paralar üzerinden her türlü para transferini istedikleri şekilde yapıyorlar. Ve kimse buna dur demiyor. Özellikle FETÖ'cüler mal varlıklarını ülkemizden çıkarıyor.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE TAKİP EDİLEMİYOR

Yani yüklü miktarda para ülkemizden çıkıyor. Bu konuda en çok tercih edilen yöntem de kripto paralar. Yani kripto paraların bilinmezliği sebebiyle ülkemiz düzenli şekilde finans kaybı yaşıyor. Ya da herhangi bir örgüte çok yüklü miktarda nakit para yurtdışından kripto paralar kullanılarak geliyor. Buna ek olarak ulusal veya uluslararası pek çok suç örgütünün yasadışı faaliyetten elde ettiği geliri kripto paralar üzerinden istenilen yere transfer ettiği ya da akladığı bilinen bir gerçek. Ve kripto paralar altında yatan teknoloji sebebiyle hiçbir şekilde takip edilemiyor. Bu sebepten ötürü terör örgütlerinin para damarlarını kesemiyoruz. Bu yüzden de kripto paraların ülkemize ve milli güvenliğimize son derece zararlı olduğu aşikardır. Bunun önüne geçmenin yolu ise sıkı takip ve sert bir yasal düzenlemedir.

Sistem kimlere hizmet ediyor?

Bu yöntemleri açıkladıktan sonra sıra bu işlerin nerelerden yapıldığı hangi merkezden ne amaçla yürütüldüğünü açıklama vakti geldi. Hadi şimdi bomba gerçekleri açıklayalım. Bugün özellikle Kapalıçarşı'da pek çok kripto para alım satım ofisi kuruldu. Bu ofisler yüz yüze alışveriş fırsatı veriyor. Bu ofisler üzerinden çok yüklü miktarda kara para aklama faaliyeti gerçekleştiriliyor. İnsanlar kripto paralarını soğuk cüzdanlarına koyup bu ofislere geliyorlar soğuk cüzdandaki para ofisin hesabına geçiyor transfer işlemi gerçekleştikten sonra elden nakit parayı alıp alışverişi tamamlıyorlar. İşin en kötü yanı bu kripto paraların hangi ticaretten kazanıldığı kimse tarafından bilinmiyor. Kimsenin bilmek gibi bir isteğinin de olmadığı gayet açık. Herkes komisyonunu alıp para kazanmaya çalışıyor. Peki soruyorum size bu insanlar komisyon alacak diye neden ülkemizde kaynağı belirsiz milyarlarca dolar para sistemde geziyor. Neden ofisler kapatılmıyor. Neden kimlik sorulmuyor. Paranın nereden geldiğini kimse neden merak etmiyor. Neden Kapalıçarşı yönetimi bu konuda herhangi bir adım atmıyor. Ülkemizin ve finansal piyasalarımızın güvenliği neden hiçe sayılıyor; anlamak mümkün değil.

DENETLEYİCİ YOK

Peki bunu nasıl yapıyorlar? Gelin açıklayalım. Öncelikle kripto para borsalarında pek çok işlem seçeneği mevcut. birçok kripto para biriminde işlem yapabiliyorsunuz. Elinizdeki istediğiniz kripto parayı eğer borsada mevcut ise alım satım yapabiliyorsunuz. Herhangi bir suçtan elde ettiğiniz illegal parayı kripto para borsalarına transfer edip satınca paranızı çekebiliyorsunuz. Borsalar bu paraların hangi faaliyetten kazanıldığını biliyor mu. Tabii ki hayır. Buna rağmen herhangi bir denetleyici olmadığı için her türlü parayı kabul edebiliyorlar. Bu paraların Türkiye de yasadışı bahis ve illegal forex şirketleri üzerinden kazanıldığı söylentiler arasında.

Kara para aklamada hangi yollar kullanılıyor?

Son dönemde pek çok yeni kripto para halka arz edildi. Bunların pek çoğunun dolandırıcılık ve kara para aklamak için kullanıldığı biliniyor. Hepimiz bu konuda pek çok haber incelemişizdir. Özellikle FETÖ ve PKK terör örgütlerinin bu sektör üzerinden para transferlerini gerçekleştiği ve kara paralarını akladığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ama asıl sorumuz şu, bunlar ve bunlar gibi terör örgütleri hangi yöntemleri nasıl ve nereden kullanıyor? Bunu detaylıca incelemekte fayda var. Öncelikle üç yöntem göze batıyor.

SOĞUK CÜZDAN YÖNTEMİ

-Birinci yöntemde elden soğuk cüzdanlar üzerinden yüklü miktarlarda paraları aracılar üzerinden dijital ortama çekip istediği yere taşımaları ve istedikleri yere transfer etmeleri mümkün oluyor. Sistemi şöyle açıklayalım. Parasını aklamak isteyen kişi bir nakit parayı bir kripto para ofisine götürüyor. Ardından bir soğuk cüzdanda kripto paraları alıyor ve elindeki nakdi soğuk cüzdanın eski sahibine bırakıyor. Ve transfer etmek istediği para dijital ortama geçmiş bulunuyor. Böylece soğuk cüzdandaki parayı dünyanın istediği yerine taşıyabiliyor. İşlem bu kadar basit. Ve bu basit işlem engellenmediği için ülkemizden her sene milyarlarca dolar para çıkışı gerçekleşiyor. Ne kadar komik. Komik olduğu kadar da hazin.

ARZDAKİ KRİPTO ÜZERİNDEN

-İkinci yöntemde ise yeni arz edilmiş kripto paraların kullanımı var. Bu yöntem biraz spekülasyona benzemekte. Ancak çok yüklü miktarda kara parayı aklamak için kullanılıyor. Özellikle uyuşturucu kartellerinin bu yöntemi kullanıp kendi kripto paraları üzerinden işlem yaparak parayı akladığı ve istediği transferleri gerçekleştirdiği biliniyor. Sistem şöyle işliyor. Bir kripto para üretiliyor. Bütün rezervler tek kişinin (üretenin) elinde bulunduğu için sistemde istediği fiyat dalgalanmasını yapabilme imkanına sahip. Bu fiyat dalgalanmasında iki tip alıcı türü oluşturup arz talep dengesiyle oynayıp fiyatları çok dalgalandırarak kara paralar aklanıyor. Yani düşük fiyatta alan kişi yüksek fiyatta yine kendinin oluşturduğu başka bir hesaba satış yaparak parasını legalize edip sisteme dahil etmiş oluyor. Ve bu konuda kripto para borsaları hiçbir önlem almıyorlar. Devletinde kurumları bu konudan pek habersizler. Ve bu umursamazlığın terör örgütleri ve suç örgütlerinin işine geldiğini söylememize gerek bile yok. Eğer terörü yok etmek istiyorsak öncelikli olarak finansal kaynaklarına darbe vurmamız gerekiyor. Buna darbe vurmanın yolu ise kripto paralara bir yasal düzenleme yapıp merdiven altı kripto para borsalarının kapatılması için girişimde bulunmaktır.

İZ SÜRÜLEMEYEN BİR SİSTEM

-Üçüncü yöntem ise hem çok kritik hem de çok tehlikeli. Yani bu yöntemde ülkemiz için çok büyük tehlike mevcut. Piyasada hiç bir şekilde takip edilemeyen izi sürülemeyen ve lekelenemeyen ileri teknolojiye sahip kripto paralar mevcut. Bu kripto paraların izinin sürülememesi sebebiyle her türlü illegal faaliyette kullanılması oldukça kolay. İstedikleri gibi alış ve satış yaparak parayı aklayıp sisteme sokabiliyorlar. Ve hiçbir şekilde izi sürülemiyor. Yani kimse hesap soramıyor.

ÖNLEM ALINMASI LAZIM

Kripto para borsalarında yukarıda bahsettiğimiz üç seçenek de para aklamak ve kripto para transferi için kullanılabiliyor. Hem elden kripto para alıp satıyorlar, hem izi sürülemeyen kripto paralarda işlem fırsatı veriyorlar hem de ne olduğu belirsiz kripto paralarda yüksek dalgalanma yaparak kara para aklamaya imkan sağlayabiliyorlar. Hem hiçbir denetime tabii değiller. Eğer tez zamanda önlem alınmazsa ülkemiz çok büyük finansa kaybı yaşamaya devam edecek. Bu konuda devletimizi bir yasal düzenleme yapmaya davet ediyoruz.