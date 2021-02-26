Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor

Gıda fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bir çalışma yapıyor. Fahiş fiyatlara yönelik geçen yıl Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştu. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu ise 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesti.

Gıdadaki fahiş fiyat artışlarını frenlemek için kooperatif marketlerinin sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıdada fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine 500 market açma talimatı vermişti. Kooperatif Marketler, büyükşehirlerde ilk şubesini 2017 yılında açtı. Bu süre içinde sayıları 183 şubeye çıktı. Marketlerden 90'ı geçen yıl tüketicileri ağırlamaya başladı.

KADIN GİRİŞİMCİ, KOBİ VE ÇİFTÇİ KOOPERATİFLERİNE YENİ İMKAN

Bu yıl ise 30 büyükşehirde 317 market daha açılması hedeflenen marketlerin Türkiye genelinde 500 şubesi olması planlanıyor. İhtiyaç olması halinde 500 kooperatif market hedefinden sonra 500 market daha açılabileceği ifade ediliyor. Kooperatif Marketlerde, Tarım Kredi ürünlerinin yanında küçük ölçekli ya da yerel kooperatiflerin ürünlerine de kadın girişimci ve kooperatifleri başta olmak üzere yer veriliyor. Kooperatif Marketlerde, ürününü satmak isteyen üreticilere de bu yönde imkan tanınıyor. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlere de özel destek veriliyor.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE HESAPLI ALIŞVERİŞ

Üreticiden alınan ürünler tesislerde işleyerek veya işleterek kooperatiflerin yanı sıra Kooperatif Marketler aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. Hem üreticinin hakkının hem de tüketicin hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulması sağlanıyor. İlk şubesini dört yıl önce açan Tarım Kredi Marketleri başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan marketler ile, tüketicilere online sipariş ile daha yaygın bir ağ ile hizmet sunuyor.

Yasemin Asan