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Şiddete başvuran eşe 'öfke' tedavisi

Uzaklaştırma alan koca "öfke kontrolü" ve "stres yönetimi" rehabilitasyon programlarına tabi tutulacak.
 26 Şubat 2021 06:50
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Şiddete başvuran eşe 'öfke' tedavisi

Hükümet, 2 Mart'ta açıklanacak Hukuk Reformunda kadına şiddetle mücadelenin etkinliğinin arttırılması için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre; uzaklaştırma kararı alanlar başta olmak üzere aile içi ya da kadına şiddet uygulayanların "öfke kontrolü", "stres yönetimi" gibi etkili programlarla rehabilitasyonu sağlanacak. Boşanma sürecinde taraflara ve çocuklara danışmanlık hizmeti verilecek. Şiddet mağduru kadınlar için avukat görevlendirilebilecek. Cinsel saldırı mağduru kadınların ikincil örselenmelerini önlemek amacıyla hastanelerde oluşturulan Kadın Destek Birimleri yaygınlaştırılacak. Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri giderecek düzenlemeler yapılacak.

Reformda, cezaevine girişlerdeki aramalarla ilgili de dikkat çeken bir düzenleme yer alıyor. Kolluk görevlileri ve ceza infaz kurumu personeline, üst ve beden aramalarının insan onurunu zedelemeyecek şekilde yapılmasına yönelik verilen düzenli eğitimlere de devam edilecek. Hükümlülerin cezaları yakınlarının kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde infaz edilerek, aile bağlarının sürdürülmesi amaçlanıyor. Öte yandan, çocukların siber zorbalık, internet bağımlılığı gibi zararlarından korunması çalışmaları artırılacak. Kimsesiz çocuklar içinse "tüzel kişi vesayet sistemi" hayata geçirilecek.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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