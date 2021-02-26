Toplu taşımaya 'engelli' ayarı
|26 Şubat 2021 07:10
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, engelli vatandaşların ulaşım imkanlarına erişebilirliğini arttırmak için eylem planı hazırladı. Görüşe açılan 2021-2025 Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı'nda Türkiye'de belediye otobüslerinin %82'si, özel halk otobüslerinin %86'sı, dolmuşların %7'si, servis ile taksilerin de %4'ünün engelli taşımacılığına uygun olduğu hatırlatıldı. Bu oranların artırılacağı, akıllı durakların çoğaltılacağı belirtilen taslakta şunlar var:
¥ Kaldırımda ve otoparklarda engelli fertlerin kullanımını aksatan işgallerle ilgili denetimler sıklaşacak.
¥ Taksiler için mevzuat ve standart oluşturulacak.
¥ Bütün ulaşım türlerinde personele eğitimler verilecek.
¥ Alzheimer gibi rahatsızlıkları olanlara kaybolmamaları için akıllı bileklik takılacak.
¥ Terminallerdeki destek noktaları yaygınlaşacak.
¥ Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Bakanlık bünyesinde Ulaşımda Erişilebilirlik Koordinasyon Kurulu kurulacak.
Rehber köpek alanları artacak
Taslakta, rehber köpek alanlarının havaalanlarından başlayıp demir yolu ve denizcilik terminallerindeki destek noktalarında yaygınlaştırılacağı da kaydedildi. Ayrıca engelli fertlerin ulaşım planlamasına katkı sağlamak üzere dijital erişebilirlik haritası oluşturulacak ulaşımda erişilebilirlik mekansal veri tabanının mevcut durum çıktılarına göre pilot bölge çalışması yapılacak.
Cevdet F. Aydoğmuş
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