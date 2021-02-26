Hafta boyunca dolar çok sert yükseldi
|26 Şubat 2021 08:10
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Küresel piyasalarda bir zamandır etkisini hissettiren tahvil getirileri, Perşembe günü hisse senedi piyasalarında sert hareketlere neden oldu.
Özellikle teknoloji hisselerindeki düşüş ABD endekslerinde hızlı geri çekilmeleri beraberinde getirirken, risk iştahının bozulması gelişmekte olan ülke para birimlerinde de olumsuz fiyatlamalar yarattı.
Bu olumsuz fiyatlamalardan Türk Lirası da etkilendi. Dolar/TL kuru yurt içi piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde hızlı yükseldi ve 7,44'ün üzerini test etti.
Bu haftaya gelene kadar 5 haftalık bir yükseliş ivmesi yakalayan Türk Lirası, bu hafta yönünü aşağı çevirmişti. Haftaya 7,01 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru Çarşamba günü de 7,24'ün üzerini test etmişti.
Bloomberg HT'de yayınına katılan Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Tufan Cömert konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda, "ABD'de 10 yıllık tahvil faizindeki yükselmeyi gelişmekte olan ülkeler para birimleri tarafından ele alırsak, şu anda tüm para birimlerinde aynı hareket var. Yani sadece TL'ye özel değil. Türkiye'nin birkaç gün içinde konuştuğumuz mevzuları var, bunlardan kaynaklı olduğunu söylemiyoruz. Burada dolar endeksinde ciddi bir hareket olmamasına rağmen riskten kaçıp nakte geçme eyleminin hızlanması söz konusu. ABD tahvil faizlerinde bir miktar gevşeme olmadan TL ve diğer gelişmekte olan ülke paraları üzerinde baskının devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
TCMB'nin kararı piyasaları ikiye bölmüştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda her vadede 200 baz puan artışa gitmesi piyasaları ikiye böldü. Goldman Sachs ve MUFG gibi kurumlar, bu adımın merkez bankasının normal bir faiz artışı ile sıkılaştırmaya gidemediği için atıldığı şeklinde yorumlanabileceğini belirtirken diğer görüşler ise bu kararın TCMB'nin yaptığı faiz artışının etkisini güçlendirmek amacıyla alındığını düşünüyor.
MUFG Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Ehsan Khoman, "Aktarım mekanizmasını daha verimli bir hale getirmek için alınan zorunlu karşılık kararı daha sıkı bir para politikası için destekleyici." dedi.
Alınan kararın piyasalar tarafından, TCMB'nin politika faizi aracılığıyla sıkılaştırma yapamadığı ve bundan dolayı rezervler aracılığıyla bir sıkılaşma yaptığı şeklinde algılanabileceğini de belirten Khoman, "Türk Lirası'nda çarşamba günü yaşanan düşüş bunun bir göstergesi." dedi.
Aralarında Murat Ünür'ün de yer aldığı Goldman Sachs International analistleriyse paylaştıkları bir notta, bazı piyasa katılımcılarının bu adımı merkez bankasının normal bir faiz artışı ile sıkılaştırmaya gidemediği için attığı şeklinde yorumlayabileceğini belirttiler.
Kaynak: Bloomberght
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