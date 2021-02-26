Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

65 yaş ve üzerine 'antikor' ölçümü

Sağlık Bakanlığı, inaktif Kovid-19 aşısının 65 yaş ve üzeri vatandaşlardaki etkisini araştırmak için harekete geçti. Kayseri, Aydın ve Kahramanmaraş'ta bin 500 kişi üzerinde yapılacak araştırma ile kişilerde antikor oluşumuna bakılacak.
 26 Şubat 2021 08:04
+Aa- Yazdır
65 yaş ve üzerine 'antikor' ölçümü

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Dünyada 65 yaş üstüne inaktif aşı uygulamasının etkililiğine ilişkin bilimsel araştırmaların azlığını dikkate alan Bakanlık, Aydın, Kayseri, Kahramanmaraş illerinde yapacağı çalışmada, aşının 65 yaş üstü bireyleri hastalığa karşı ne kadar koruduğuna ve bu korumanın ne kadar sürdüğüne bakacak.

İllere yazı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce bu üç ile gönderilen yazıda, "Ülkemizde yaşlı nüfusa yapılan aşının etkililik düzeyi ve aşının oluşturacağı seropozitivite düzeyinin saptanması son derece önemli. Genel Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında Aydın, Kayseri, Kahramanmaraş illerinde 65 yaş ve üstü kişilerde inaktif Kovid-19 aşısı etkililiği ve aşı sonrası seropozitivite düzeylerini saptamak amacıyla bir araştırma planlanmıştır. İlinizde 65 yaş ve üstü grupta yürütülmesi planlanan araştırmanın yönerge dahilinde başlatılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" denildi.

Bin 500 yaşlı

Bakanlığın bu illere gönderdiği yönergeye göre, Aydın, Kayseri ve Kahramanmaraş illerinde aşı uygulaması için sağlık kurumuna başvuran ve aşılanan 65 yaş ve üstü kişiler araştırmanın evrenini oluşturacak. Aşı uygulaması yapılan ve çalışmaya katılmayı kabul eden, Kovid-19 hastalığı geçirmemiş kişilerden her ilden 500 kişi olmak üzere üç ilden toplam bin 500 kişi, onam alınarak çalışmaya dahil edilecek.

Periyodik kontrol

Araştırmaya katılacak kişilerden testler için ücret talep edilmeyecek. Çalışma kapsamında sağlık personeli aşıyı yaptıktan sonra iki kez olmak üzere katılımcılara anket uygulanacak. Ardından aşının etkililiği için 1., 14., 28., 42., 56., 90., 120., 150, 180., 240., 360. günde PCR testi yapılacak. Ayrıca belirlenen periyotlarda, kişilerde antikor düzeyini araştırmak için ELISA testi yapılacak. Kişilerde, hastalık gelişmesi durumunda hastalığın seyri de çalışma kapsamında takip edilecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyada çekiliş furyası, dolandırıcılığa kapı aralıyor
26 Şubat 2021 08:34		 Karadeniz'i İngiliz mutasyonu yaktı
26 Şubat 2021 08:15
Baz istasyonları sigara kadar zararlı
26 Şubat 2021 08:06		 Toplu taşımaya 'engelli' ayarı
26 Şubat 2021 07:10
Şiddete başvuran eşe 'öfke' tedavisi
26 Şubat 2021 06:50		 Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
26 Şubat 2021 06:30
ABD'de 97 yaşında vefat eden ödüllü Türk mühendis New Jersey'de toprağa verildi
26 Şubat 2021 04:41		 Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemeyince araçta doğum yaptı
26 Şubat 2021 01:38
TSK izin verdi: Tuşlu telefonlar stoklarda tükendi
25 Şubat 2021 22:57		 Uzmanından sahte şampuan uyarısı; Göz kayıplarına yol açabilir
25 Şubat 2021 21:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:57 - 5 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu: Seri katile 5 müebbet08:48 - 20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı08:46 - Hurdacıların bölge kavgasında kan aktı08:37 - Emekli Tuğgeneral Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalandı08:34 - Sosyal medyada çekiliş furyası, dolandırıcılığa kapı aralıyor08:30 - Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
08:25 - Meclis'te grubu bulunan 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge08:15 - Karadeniz'i İngiliz mutasyonu yaktı08:12 - HDP'yi problemli gören İYİ Parti'ye CHP'den tepki08:10 - Hafta boyunca dolar çok sert yükseldi08:06 - Baz istasyonları sigara kadar zararlı08:04 - 65 yaş ve üzerine 'antikor' ölçümü
07:57 - AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme07:55 - Afet ve acil durumlar için mobil uyarı sistemi kuruluyor07:45 - Japonya'da 'Yalnızlık Bakanı' kuruldu07:35 - Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor07:30 - 28 Şubat'la FETÖ'nün yolu açıldı
07:20 - CHP'nin fezleke çıkmazı: İttifak ortağıyla ayrışıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Dünya piyasaları karıştı. Dolar dün 7,44'e kadar yükseldi sonra geriledi
AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
Hafta boyunca dolar çok sert yükseldi
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
ABD'de 97 yaşında vefat eden ödüllü Türk mühendis New Jersey'de toprağa verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jeffrey Dahmer 1
mecnun'um leyla'mı gördüm 2
Ferisiler 1
bıyık altından gülmek 1
Breaking Bad 2
pancar 1
evlenmeyin diyen evli insan 1
d vitamini eksikliği 1
Covid-19 Plus 3
fiziksel özelliklerle alay etmek 2
SON İLANLAR
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam