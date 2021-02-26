Baz istasyonları sigara kadar zararlı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberin göre: Baz istasyonları yaydığı elektromanyetik dalgaların insan sağlığına uzun zamandır tartışılan konuların başında geliyor. Türkiye genelinde 120 bin baz istasyonu olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ciddi sağlık sorunlarına neden olan baz istasyonlarının olur olmadık yerlere kurulmaması gerektiğini söyledi. Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da neredeyse adım başı bir baz istasyonuna rastlamak mümkün. Bebek parkının girişi ile Kabataş motorlarının kalktığı çay bahçesine bitişik baz istasyonları en çarpıcı örneklerin başında geliyor. Maçka İnönü Parkı, Beşiktaş-Üsküdar vapur iskelesi ile Bakırköy sahilindeki Aytekin Kotil Parkı'na bitişik baz istasyonları elektromanyetik riski taşıyan onlarca örnekten birkaçı. Uzmanlar, ülke genelinde 120 binden fazla baz istasyonu olduğunu ancak bu sayının 5G teknoloji ile 1 milyona çıkacağını uyarısında bulunurken, Avrupa'daki uygulamaları örnek gösteriyorlar.

'1 milyon baz olacak'

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde halka açık alanların yanı başında konulan baz istasyonlarının ciddi sağlık riski oluşturduğunu dile getiren Üsküdar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Şeker, şunları dedi:

"Birçok baz istasyonu çocuk parkları veya topluluğun olduğu yerlere bitişik konulması insan sağlığını tehdit ediyor. Ülke genelinde 120 bin baz istasyonu olduğunu biliyoruz. 5G teknolojiyle birlikte bu sayının 1 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Baz istasyonlarına sürekli maruziyet kanser, alzheimer, çocuklarda hiperaktivite gibi sorunlara yol açabiliyor.

'Kanser riskine de yol açar'

Cilt hastalıklarını yanı sıra, ısısal etkiler göz yüzeyinin altına geçerek değişik seviyede katarakt gibi hasar oluşturabilir. Ayrıca vücudumuzun savunma sistemine ,hücre büyümesine, organlara etki ederek kanser riskine yol açma riski de var. Sadece insan yaşamı değil, atmosfer ve doğal eko sistem ile diğer canlı türlere de olumsuz etkiler söz konusu. 5G ise potansiyel olarak mevcut teknolojiler içinde en tehlikelisi olacak. 5G teknolojisinde milimetrik radyasyonu uzaydan yollamayı planlıyorlar. Bu durumda dünyada radyasyonsuz güvenli ve yaşanacak yer kalmayacak. Dalga boyunun genleri etkileme özelikleri bile olabilir. Baz istasyonlarının parklar ve okul civarı gibi yerlerde yapılamayacağı yönetmeliklerde belirtilse de dinleyen yok."

Çocuklar için uyarı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunaya Kalkan ise baz istasyonlarının çalışırken elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şu uyarıları yaptı:

"Her baz istasyonunda mutlaka bir elektrik ünitesi vardır. Ancak bu çoğu güvenlikli değil ve çocukların ulaşabileceği yerde. Eline metal parça alan bir çocuk bu ünitelere temas etse veya kutuya dokunsa elektrik çarpma riski bulunuyor. Baz istasyonlarındaki elektrik üniteleri Elektrik 120 watt kesintisiz güç kaynağı barındırıyor. Kimse bu riski göz önüne almıyor. 5G teknolojisi gelecekte çok tartışılacak. Elektro manyetik alanlarla ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve İyonize Etmeyen Manyetik Alanlar Komisyonu'nun standartlar belli. Baz istasyonları bu standartlara göre kurulmalı."