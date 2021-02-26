Karadeniz'i İngiliz mutasyonu yaktı

Mililyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca, özetle şunları söyledi:

LOJİSTİK İLE İLGİLİ TEHDİT: Aşılama çalışmalarında yaklaşık 1.5 milyonu ikinci doz olmak üzere 8 milyon doz aşı seviyesine ulaştık. İlk aşamanın sonuna yaklaştık. Aşıyı hazır temin eden ülkeler içinde en hızlı ve en çok aşılamayı başarmış durumdayız. Nüfusa oranla daha kat etmemiz gereken çok yol var. Temin ettiğimiz aşıya rağbet artıyor. Lojistik ile ilgili tehdidi artırıyor. İlgi gören her ürünün temininde güçlük vardır. Aşı kıtlığı yaşanan bir zamandayız.

TEDARİK SORUNUMUZ YOK: Zaman zaman aşılama sayısında azalma ya da artış olması tamamen lojistik gerekçelerle bilinçli olarak planlanmaktadır. Bugün aşıyı temin edebilirken yarın temin edilebileceğinin garantisini kimse veremez. Bugün itibariyle açıkça ifade etmek isterim, bir tedarik ve planlama sorunumuz yok.

KABİNE'YE ARZ EDECEĞİM: Bazı illerimizde özel planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek. Vaka sayılarıyla birlikte pozitif test oranı, yoğun bakım doluluk oranlarımız ve entübe edilen hastalardaki değişim gibi faktörler de illerimizdeki risk durumuna etki etmektedir. Belirttiğim parametrelere göre, illerimizin risk düzeyini, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceğiz. Bu risk durumlarına göre, farklı iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kabinemize arz edeceğim. Alınan kabine kararlarını da toplantı sonrasında Cumhurbaşkanımız açıklayacaklardır. Kurallara uyum konusunda güvenlik kuvvetlerimiz denetimleri artıracak.

BİZE ÖZGÜ MUTANT YOK: İllerde nasıl bir kısıtlama veya açılım olabileceğini tartıştık. Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama her geçen gün vaka sayılarının giderek arttığını görüyoruz. Mutasyonun da özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde Samsun, Ordu gibi artışını görüyoruz. İngiltere mutantı dediğimiz özellikle en yaygın olan virülansı üzerine etkisinin daha olmadığı ama bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant daha yaygın. Brezilya mutantı zaten bir tane diye söylemiştik, İstanbul'da. Onun dışında olmamış oldu. Güney Afrika ile ilgili de şu ana kadar 49'a yakın bir mutantın görüldüğünü söyleyebiliriz. Ankara'da 5 vakamız olmuştu. Bize özgü mutant olabilir mi şüphesi içindeydik. Bize özgü mutant olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

ALMAN AŞISI 10 GÜN İÇİNDE GELECEK: BioNTech'le ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak. 4,5-5 milyona tamamlanması için çaba sarfedilecek. Mart ayı sonuna kadar. İlk 800 bin aşı muhtemelen 10 gün içinde gelmiş olacak. Sputnik'le ilgili olarak ayrı bir hazırlığımız devrede. AstraZeneca ile ilgili görüşmemiz başından beri devam ediyor. Onunla da ilgili önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde önsözleşme imzalanabilir.

MAYIS SONUNA KADAR 52.5 MİLYON KİŞİ AŞILANACAK: Toplamda şu anda nisan, en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişebileceğimizi biliyoruz. Şu an net kesin olan en geç mayıs sonuna kadar olacağını düşünüyoruz. 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek bu. Bu da zaten aşılanacak olan 20 yaş üzerindeki insanımızın sayısı. Ne zamana kadar en geç mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz.

65 YAŞA ESNETME YAPILABİLİR: İkinci aşıdan iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının tamamlanmadığını biliyoruz. Ama süreçte 65 yaş üzerinde illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir.

'Aracı firmaya ilave tek kuruş ödemedik'

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASINA YANIT: Muhalefet partisi liderinin, Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz. İddia şu; deniyor ki, üretici firma 1 milyon doz aşı üretti ve bu 1 milyon doz aşıyı Türkiye'ye aslında bedel almadan bağışladı. Ama distribütörü olan firma ise bunu Devlet Malzeme Ofisi'ne fatura ederek devletten 12 milyon dolar para aldı. Aşı savaşının olduğu dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı? Bunun üzerine biz dedik ki firmaya, sözleşmemiz gereği size vermemiz gereken bedeli ödüyoruz, böyle bir iddia var, bu nedir? Firmanın bize cevabı; bu aşıyla ilgili buradaki amaç siz bizden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık, bu nakit akış yönetimini sağlamak için biz distribütörümüz olan Sinovac firmasını da aynı zamanda temsil eden firmaya biz bedelsiz olarak verdik ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık. Hani üretici firma bağışlamıştı Türkiye Cumhuriyeti'ne? Vergiyle ilgili de hiçbir sorunu yok. Bizim de verdiğimiz parayı firma 'ben aldım' diyor.

BANA SORABİLİRDİ: Bir diğer konu, ısrarla aracı var mıydı, yok muydu? Biz devlet olarak bütün görüşmeleri Sinovac firmasıyla yaptık. Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar 1 kuruş ilave verilmemiştir. Vatandaşlarımızın zihni niye bulanıklaştırılıyor. Peki bu aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Eğer bununla ilgili varsa bir sorun sayın muhalefet lideri açıp sorabilirdi, böyle bir durum var, bana sorulabilirdi. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı. Bizim vatandaşımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Vatandaşımız bunu çok iyi bilsin, biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz.

73 can kaybı, 9 bin 572 vaka

Türkiye'de dün 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 658 oldu. 6 bin 210 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi. Test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı bin 192 oldu.

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