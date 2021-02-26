HDP'yi problemli gören İYİ Parti'ye CHP'den tepki
|26 Şubat 2021 08:12
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Kobani olayları soruşturması kapsamında, 9 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e sunulacak.
Sunulacak olan bu fezleke Millet İttifakı'nda anlaşmazlıklara sebep oldu.
"BİZ HDP'Yİ PROBLEMLİ GÖRÜYORUZ"
9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin soruya yanıt veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
CHP TEPKİ GÖSTERDİ
Ağıralioğlu'nun fezleke hakkında söylediği sözlere, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'den tepki geldi.
Şeker, sosyal medyadan açıklama yaparak İYİ Parti'yi eleştirdi. Paylaşımında Şeker, "Seçmeninin % 95'i Saray'a karşı olan partinin yönetiminin partiyi Saray'a hizalaması! Bu seçmen tabanının iradesinin temsiliyeti değil Saray'a teslimiyeti!" ifadelerini kullandı.
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