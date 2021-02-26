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Emekli Tuğgeneral Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve yakalama kararı verilen emekli Tuğgeneral N.C., Edirne'de yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
 26 Şubat 2021 08:37
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Emekli Tuğgeneral Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve yakalama kararı verilen emekli Tuğgeneral N.C., Edirne'de yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
TRT
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