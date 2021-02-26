20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül 2020 tarihinde 20 bin öğretmen atamasında boş kalan kontenjanlara atama yaptı. Toplamda 19 kadroya atama yapıldı
|26 Şubat 2021 08:48
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek yerleştirmeye dair yapılan açıklama
01/09/2020 Tarihli Sözleşmeli Öğretmenlik Atamasına İlişkin Ek Yerleştirme Sonuçları
Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzman yardımcılığı için 380 TL sınav ücreti
25 Şubat 2021 14:51
|Muvazzaf / Sözleşmeli subay teminine yönelik duyuru
23 Şubat 2021 19:38
|Adalet Bakanlığı 1718 kişilik daha personel alım ilanı yayımlayacak
23 Şubat 2021 13:50
|Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
23 Şubat 2021 01:04
|İçişleri, 1772 kişilik alımda, sözlü sınav günlerini ilan edecek
22 Şubat 2021 16:38
|İDDK'dan öğretim görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!
22 Şubat 2021 14:05
|Büro memuru ve teknik personel alımında, adaylar 3 aydır bekliyor
22 Şubat 2021 11:00
|Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
22 Şubat 2021 10:12
|Diyanetten 'personel sayısının arttığı' iddiasına yalanlama
21 Şubat 2021 18:49
|Personel alımlarında, başvuruları almayan belediyeler ve il özel idareleri nasıl şikayet edilmeli?
21 Şubat 2021 18:44