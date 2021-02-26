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20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül 2020 tarihinde 20 bin öğretmen atamasında boş kalan kontenjanlara atama yaptı. Toplamda 19 kadroya atama yapıldı
 26 Şubat 2021 08:48
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20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek yerleştirmeye dair yapılan açıklama

01/09/2020 Tarihli Sözleşmeli Öğretmenlik Atamasına İlişkin Ek Yerleştirme Sonuçları

Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.
Memurlar.Net
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