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5 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu: Seri katile 5 müebbet

2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, kurbanlardan 6'sının öldürülmesiyle ilgili davasında karar verildi. Seri katil, 5 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan ise 24 yıl hapse çarptırıldı.
 26 Şubat 2021 08:57
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5 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu: Seri katile 5 müebbet

ORDU'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada, Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018'de cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Çayıroğlu'nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirtildi.

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı ağır ceza mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi.

8 KEZ MÜEBBET İSTENDİ

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çayıroğlu'nun Samsun'da işlediği öne sürülen 3 cinayetle ilgili de soruşturma ayrıca sürdürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kurbanlar arasında yer alan Dursun Kurt (70), Hasan Bayram (50), Sabri Güneş (68), oğlu Hasan Güneş (53) ve gelini Zahide Güneş (59), Senayi (54) ve Ümit Türedi (56) çiftinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Çayıroğlu, dün hakim karşısına çıktı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, son savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Çayıroğlu, "Bu olayların hiçbirini işlemedim. Bu olayları kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Bu suçu benim üzerime atanların Allah cezasını versin. Suçsuzum. Elinize ayağınıza düştüm. Yapmayın. Benim adam öldürdüğüm yok. Şaşırdım kaldım" diye konuştu.

Çayıroğlu, mahkeme heyeti tarafından, Sabri Güneş, Hasan Güneş, Zahide Güneş, Senayi Türedi ve Ümit Türedi'yi kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dursun Kurt'un ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatına karar verildi.
DHA
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