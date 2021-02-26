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36 ilde akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 120 şüpheli yakalandı

36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüpheli yakalandı
 26 Şubat 2021 09:06
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 15-16 Ocak'ta düzenlenen operasyona devam edildiği belirtildi.

Operasyonda 120 zanlının gözaltına alındığı, baskın düzenlenen 157 akaryakıt istasyonundan 196 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, satış verileri silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Akaryakıtta vergi kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonları açtıklarının, akaryakıt satış verilerini silerek büyük kar ettiklerinin, sonrasında da izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettiklerinin KOM birimlerince belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı suçlarında önleyici tedbirler alınarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu (VDK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) gibi ilgili kurumlarla yapılan iş birliği ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

- İlk operasyon

İstanbul merkezli 50 ilde 15-16 Ocak'ta düzenlenen ilk operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları tespit edilen 220 zanlı yakalanmıştı.

Operasyonda akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlenmişti.

Verileri silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yılda 3'er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.
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