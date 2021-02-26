Ekonomide güvence dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "ekonomi reform paketi" çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan, Başkan Erdoğan'ın paketi mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Bakan Elvan, "2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi. Paket sözleşmelerde tahkim şartının teşvikinden yatırımcılar için yeni çerçeve yasaya, haciz şartlarının yumuşatılmasından vergilerin yeniden düzenlenmesine kadar bir dizi önemli adım yer alıyor.

PAKET HAZIR, MECLİS'E SUNULACAK

Maliye Bakanı Elvan, dün sosyal medya hesabından makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA

Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak" açıklamasını yaptı. Ekonomi paketi, iş ve yatırım ortamında güven ortamını tesis eden, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten, yatırım izin süreçlerini kısaltan, tahkimi teşvik eden başlıkları içeren düzenlemeler Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRI YAPTIĞI YATIRIMCIYA GÜVENCE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" çağrısı yaptığı yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlanacak. Yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların mahkeme yerine arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesi yaygınlaştırılarak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak.

HACİZE DÜZENLEME

Reformlar kapsamında Borçlar Kanunu'nda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, hacizle ilgili şartların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Kamu kurumlarıyla arasında yatırım konusunda çıkan uyuşmazlıklarda "yatırım ombudsmanı" çözüm üretecek.

Hazal Ateş