Otoparkta ve kaldırımda erişim engeline geçit yok
|26 Şubat 2021 09:19
|+Aa- Yazdır
İŞGALE İZİN YOK
Engellilerin yön bulmasına yardımcı unsurların duraklarda artırılmasına çalışılacak. Kaldırımda ve otoparklarda hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişimini engelleyen işgallere ilişkin yapılan denetimler artırılacak. Engellilerin yakın dostları olan rehber köpek alanlarının havaalanlarından başlayarak, demiryolu ve denizcilik terminallerindeki destek noktalarında yaygınlaştırılması da sağlanacak. Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik uygulamasının pilot olarak kullanılmasına başlanacak.
İŞİTME ENGELLİLERE ÖZEL FREKANS
İşitme engeline sahip bir çok bireyin seyahatlerini gerçekleştirmek için dahil oldukları ulaşım türündeki iletişim noktalarında arka plan gürültüleri nedeniyle yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri anlayamadığı da tespit edildi. Bunun için bir konuşma aktarma sistemi olan indüksiyon döngü sistemleri ile mikrofona aktarılan konuşmanın işitme cihazlarına ayarlanacağı özel frekanslar tesis edilecek. İndüksiyon döngü sistemi tüm ulaşım türlerinde yaygınlaştırılacak.
Barış Şimşek
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Afet ve acil durumlar için mobil uyarı sistemi kuruluyor
26 Şubat 2021 07:55
|THK bazı taşınmazlarını satacak
25 Şubat 2021 21:04
|Tedbirlerin nasıl esnetileceği sorusuna 'Pazartesi'ye bekleyin' dedi
25 Şubat 2021 19:36
|Anzer balı 'coğrafi İşaret' tescili aldı
25 Şubat 2021 19:14
|Tunceli'de eylem ve etkinlikler 1 ay süreyle yasaklandı
25 Şubat 2021 19:06
|Normalleşme öncesi dört ilden yeni yasak kararları
25 Şubat 2021 18:57
|7 ilden yeni karantina haberleri geldi
25 Şubat 2021 18:39
|Anayasa Mahkemesi 3 Martta 4 dosyayı esastan görüşecek
25 Şubat 2021 17:42
|Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçti
25 Şubat 2021 17:05
|MB: Sıkı para politikası, kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecek
25 Şubat 2021 14:48