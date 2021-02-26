Elektrik faturaları hafifleyecek
|26 Şubat 2021 09:22
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TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, bu yıl itibarı ile reklam gelirlerinin yüzde 50'sinin tarife yoluyla tüketicilere yansıtılacağını söyledi. Yapıcı, kurumunun bu gelirlerden pay alabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
TBMM KİT Komisyonu, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü'nün (TEDAŞ) hesaplarını ele aldı. Komisyon toplantısına katılan EPDK yetkilisi ise "Dağıtım şirketleri, reklam ve kira geliri elde ediyorlar. Bunun da bir kısmı, yani yüzde 50'si, 2021 itibarıyla yüzde 50'si tüketicilere fayda sağlayacak şekilde tüketicilere aktarılıyor, geri kalan kısmı, dağıtım şirketlerine aktarılıyor" bilgisini paylaştı.
Komisyonda, reklam ve kira gelirlerinin son üç yılda 200 milyon liraya yaklaştığı bilgisi de paylaşıldı.
Zübeyde Yalçın
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