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AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 siyasi partinin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu sonucuna vardı.
 26 Şubat 2021 09:31
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AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Yüksek Mahkeme, Doğuş ve Aydınlık Partisi, Sağduyu Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Elektronik Demokrasi Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve 1923 Cumhuriyet Partisi'nin 2016 yılına, Hak ve Hakikat Partisi ile Halkın Kurtuluş Partisi'nin ise 2016 ile 2017 yıllarına ait kesin hesaplarını inceledi.

İnceleme sonucu, bu partilerin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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