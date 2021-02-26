Tutuklanan iki doktor, usulsüz reçetelere 3 ayda 1 milyonluk ilaç yazmış

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda tutuklanan 18 zanlı arasındaki iki doktorun, yaklaşık 3 ayda usulsüz reçetelere 1 milyon liralık ilaç yazdığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da 19 Şubat'ta düzenlediği ve 18 şüphelinin 24 Şubat'ta tutuklandığı nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Tutuklu zanlılardan iki doktorun, yaklaşık 3 ayda usulsüz reçetelerle piyasa değeri 1 milyon lira olan ilaçlar yazıldığı tespit edildi.

Bir eczacının, ilaç yazan doktora komisyon olarak banka hesabı üzerinden para gönderdiği ve açıklamaya da "zehir zıkkım" ve "zıkkımın kökü" şeklinde ifadeler yazdığı ileri sürüldü. Başka eczacının da doktorlardan birine araç tahsis ettiği ve onun sekreterinin maaşını ödediği belirlendi.

- Operasyon

Polis ekipleri, Suriye uyruklu kişiler adına muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 19 Şubat'ta Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlemiş, Adana Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C, 4 doktor, 9 eczacı, iki biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da aralarında bulunduğu 46 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 18'i tutuklanmış, 18'i adli kontrolle olmak üzere 28'i serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti. Zanlıların 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.