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Dünya borsaları, tahvil faizlerindeki yükselişle sert düştü

Küresel piyasalarda ABD'nin 10 yıllık tahvillerdeki satışların hızlanması ile oluşan panik havası pay piyasalarında sert düşüşlere neden oldu.
 26 Şubat 2021 09:46
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Dünya borsaları, tahvil faizlerindeki yükselişle sert düştü

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde şubat başından beri devam eden yükseliş eğilimi son iki günde ivme kazandı. Dün yüzde 1,60'ın üzerine kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50 seviyelerinde dengelendi.

Ekonomilerdeki toparlanmanın yanı sıra petrol, bakır ve tarım emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin enflasyonist baskılara neden olacağı ve buna bağlı olarak faiz artırımlarının tahminlerden önce başlayacağına ilişkin endişelerle başlayan uzun vadeli tahvillerdeki satışlar, dün büyük fonların stop-loss (zarar kes) işlemleriyle tüm piyasalarda etkili olacak bir panik havasına döndü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki yükselişin geçici olduğu ve faizlerin uzun süre düşük kalmaya devam edeceği yönlendirmelerine karşın uzun vadeli tahvil fiyatlardaki düşüşle, büyük fonların piyasada daha fazla satış yaparak nakde geçmeye çalıştıkları görülüyor.

Tahvil piyasasındaki panik havası, en fazla riskli varlıklar olarak değerlendirilen pay piyasaları ve gelişmekte olan ülke para birimlerini etkiledi.

New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde yüzde 3'ü aşan kayıplar yaşanırken, satıcılı seyir Asya borsalarıyla yeni güne de taşındı.

Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilere göre 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi yüzde 4'ten yüzde 4,1'e revize edildi. Dayanıklı mal siparişleri ise yüzde 3,4 artarak beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,75, S&P 500 endeksi yüzde 2,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,52 değer kaybetti.

ABD tahvil piyasasındaki panik satışlarından önce kapanış yapan Avrupa borsalarında ise düşüşler daha sınırlıydı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,69, İngiltere'de FSTE 100 endeksi yüzde 0,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 düşüş kaydetti.

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 4,2 artışla beklentileri aşarken, perakende satışlar ise ocakta yıllık yüzde 2,4 azaldı. Veriler, tahvil piyasası tedirginlikleriyle gölgede kalırken, pay piyasalarında sert düşüşler devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerindeki pozitif seyrin etkisiyle günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 1.488,21 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün akşam uluslararası piyasadaki panik havasının neden olduğu dolar talebi ile yüzde 2,5 artarak 7,3538'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4390 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, tahvil piyasasında fiyatlardaki düşüşün yeni stop-loss satışlarına neden olduğunu ve böylece bir sarmala dönüştüğünü belirterek, kısa sürede bir dengelenme olmaması durumunda Fed'in uzun vadeli tahvil alımı ya da getiri eğrisi kontrolü gibi adımları hayata geçirebileceği yorumlarının artık yüksek sesle konuşulduğunu ifade etti.

Bugünün veri gündeminde; yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını dile getiren analistler, tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430-1.450 bandının destek bölgesi, 1.520 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi şubat ayı tüketici güven endeksi
Anadolu Ajansı
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