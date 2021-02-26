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DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
 26 Şubat 2021 09:46
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DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

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