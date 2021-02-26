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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 26 Şubat 2021 09:49
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,43907,4400
Avro9,03909,0400
Sterlin10,330010,3800
ANKARA
ABD Doları7,41007,4700
Avro9,00009,0700
Sterlin10,280010,4800
Anadolu Ajansı
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