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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.
 26 Şubat 2021 10:02
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülen bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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