Erdoğan'ın cezaevinde yattığı Pınarhisar'da doğum günü için klip hazırlandı
|26 Şubat 2021 10:15
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılında dört ay cezaevinde kaldığı Pınarhisar ilçesinde, Erdoğan'ın doğum günü için klip hazırlandı.
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ın talimatıyla çekilen klipte vatandaşlara "Pınarhisar'da Recep Tayyip Erdoğan denilince aklınıza ne geliyor?" sorusu yöneltildi.
Öğrenci, esnaf, genç ve yaşlıların yer aldığı klipte vatandaşlar duygularını, "Aşk geliyor, sevgi geliyor", "Dünya lideri", "Allah başımızdan eksik etmesin inşallah", "Can yoldaşımız", "Türkiye'nin umudu", "Ümmetin umudu", "Bütün güzellikler Recep Tayyip Erdoğan deyince aklıma geliyor", "Dünyaya meydan okuyan büyük bir lider" cümleleriyle ifade ettiler.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip beğeni topladı.
Talay AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınarhisarlıların Erdoğan'a ayrı bir gönül bağlarının olduğunu söyledi.
Talay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor
26 Şubat 2021 10:02
|Bu kez dünyaca ünlü tarihçi İnalcık'ı hedef aldı...
26 Şubat 2021 09:25
|Sosyal medyada çekiliş furyası, dolandırıcılığa kapı aralıyor
26 Şubat 2021 08:34
|Karadeniz'i İngiliz mutasyonu yaktı
26 Şubat 2021 08:15
|Baz istasyonları sigara kadar zararlı
26 Şubat 2021 08:06
|65 yaş ve üzerine 'antikor' ölçümü
26 Şubat 2021 08:04
|Toplu taşımaya 'engelli' ayarı
26 Şubat 2021 07:10
|Şiddete başvuran eşe 'öfke' tedavisi
26 Şubat 2021 06:50
|Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
26 Şubat 2021 06:30
|ABD'de 97 yaşında vefat eden ödüllü Türk mühendis New Jersey'de toprağa verildi
26 Şubat 2021 04:41