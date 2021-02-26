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Borç yapılandırmada ilk ödeme için son gün 1 Mart

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak için başvuranlardan taksitli ödemeyi tercih edenlerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise tutarın tamamını en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor-
 26 Şubat 2021 10:15
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Borç yapılandırmada ilk ödeme için son gün 1 Mart

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih edenlerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise tutarın tamamını en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi.

Başvuru yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarını peşin ya da taksitli ödeme yönünde tercihte bulundu.

Taksitli ödemede ilk taksitler için de peşin ödeme için de son gün 1 Mart 2021 Pazartesi olarak belirlendi.

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

Söz konusu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ödeyecekler de yararlanabiliyor.

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun getirdiği imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.

Anadolu Ajansı
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