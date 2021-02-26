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Adana'da 12 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi

 26 Şubat 2021 10:26
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Adana'da, ileride polis olmayı düşünen 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin isteği üzerine bir günlüğüne hayaline kavuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliğine başvuran Nuriye Tosun, 4 yıl önce annesi cezaevine girdiği için kendisiyle yaşayan torunu Tuğba Tosun'un ileride polis olma hayali kurduğunu anlattı.

Ekipler, Nuriye Tosun'un Dervişiye Mahallesi'ndeki evine giderek Tuğba'yı ziyaret etti.

Bir süre sohbet ettikleri Tuğba'ya İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin gönderdiği hediyeleri veren ekipler, çocuğun polis olma hayalini de bir günlüğüne gerçekleştirdi.

Polis üniforması giydirilen Tuğba, ekip aracıyla ilçede bir süre gezdirildi.
Anadolu Ajansı
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