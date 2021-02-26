1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazgan, büro hizmet kolu çalışanlarına aşıda öncelik talep ediyoruz

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Pandemide ikinci dalgayla birlikte pik sürecinin yaşandığını Maliye, SGK, İŞKUR ve Adliye çalışanları başta olmak üzere iş yoğunluğunun fazla olduğu büro hizmet kolu çalışanlarının aşı önceliğinin olması gerektiğini söyledi.
+Aa- Yazdır
Yazgan, büro hizmet kolu çalışanlarına aşıda öncelik talep ediyoruz

Uzaktan çalışma imkanı olmayan ve kuruma gelme zorunluluğu olan kamu görevlilerine aşı önceliği tanınmasını isteyen Yazgan, "COVID-19 virüsü ile gelen pandemi süreci tüm dünyada ağır bir şekilde hissedildiği gibi, ülkemizde de hem sağlık hem de ekonomik konularda sistemimizi etkiledi. Bu sert koşullara rağmen kendinden ödün vererek, gecesini gündüzüne katan kamu çalışanları özelikle büro hizmet kolu çalışanları her koşulda mesaisini aksatmadı ve görevini eksiksiz sürdürdü. Karşılıksız yapılan fedakarlığın sürmesi için kamu görevlileri sağlığını muhafaza etmeli ve pandemi ile mücadelede ön safta olanlara aşı önceliği tanınmalıdır." dedi.

"Sağlık Personelleri Ve Öğretmenler Gibi Büro Hizmet Kolunda Çalışanlar'da Öncelikle Aşı Olmak İstiyorlar"

"Yaşam hakkını her talebin üzerinde tutan sendikamız, kamu görevlilerinin sağlıklı bir ortam içerisinde faaliyetlerini sürdürmelerini talep etmektedir" diyen Yazgan, "Sağlık personelleri ve öğretmenler gibi büro hizmet kolunda çalışanlar da öncelikle aşı olmak istiyorlar. Ülkemizde salgının en şiddetli olduğu dönemlerde Maliye İŞKUR, SGK ve Adliye çalışanları hizmetlerini aksatmadan mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşa hizmet etmeye devam ettiler." sözleriyle ifade etti.

Yazgan, "Kısa çalışma ödeneği ve yapılandırma sürecinde, SGK, İŞKUR, Maliye ve Adliye çalışanlarının herkesten daha fazla virüsten etkilendiler. Buna rağmen görevlerini eksiksiz yerine getirdiler, hizmet kolu çalışanlarımız sürekli virüsü teğet geçerek yaşıyorlar." dedi.

Büro hizmet kolunda vaka sayılarının birçok ilde yüzlerle ifade edildiğini vurgulayan Genel Başkan Yazgan, "Hizmet kolumuzda çalışan birçok arkadaşımız COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlıklı bir kamu sistem akışı için kamu görevlilerinin sağlığı korunmalıdır. Başta büyükşehirlerde çalışan kamu görevlileri olmak üzere iş yoğunluğunun fazla olduğu kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız bir an önce aşılanmalıdır. Vatandaşımıza karşı devlet işleyişinde önemli bir kolu olan kamu görevlileri, aşı ile bağışıklık kazandığında bulaşma riskini aza indirerek kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:34 - Dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konulduğu belirtildi10:26 - Yazgan, büro hizmet kolu çalışanlarına aşıda öncelik talep ediyoruz10:15 - Erdoğan'ın cezaevinde yattığı Pınarhisar'da doğum günü için klip hazırlandı10:15 - Borç yapılandırmada ilk ödeme için son gün 1 Mart10:07 - Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli yarın açılıyor10:05 - Borsa güne düşüşle başladı
10:04 - Gazi Üniversitesi sınavı çok zor yapınca, TİGEM'in personel alımında kadrolar boş kaldı10:02 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor09:49 - Güne başlarken döviz fiyatları09:46 - Dünya borsaları, tahvil faizlerindeki yükselişle sert düştü09:46 - DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı09:45 - Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
09:43 - İngiliz uzmanlardan umut verici açıklama: Uzun süreli semptomlar aşıyla geçiyor09:33 - Tutuklanan iki doktor, usulsüz reçetelere 3 ayda 1 milyonluk ilaç yazmış09:31 - AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı09:29 - TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti09:25 - Bu kez dünyaca ünlü tarihçi İnalcık'ı hedef aldı...
09:22 - Elektrik faturaları hafifleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme
Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
Hafta boyunca dolar çok sert yükseldi
TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
Dünya piyasaları karıştı. Dolar dün 7,44'e kadar yükseldi sonra geriledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Covid-19 Plus 3
Yakutksk 1
çay vereyim içersin 3
Aldatan kadın asla yakalanmaz 2
hafu 1
donald gould 1
bıyık altından gülmek 1
silikon mutfak gereçleri 1
Perseverance 2
şamandra 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam