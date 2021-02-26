Yazgan, büro hizmet kolu çalışanlarına aşıda öncelik talep ediyoruz

Uzaktan çalışma imkanı olmayan ve kuruma gelme zorunluluğu olan kamu görevlilerine aşı önceliği tanınmasını isteyen Yazgan, "COVID-19 virüsü ile gelen pandemi süreci tüm dünyada ağır bir şekilde hissedildiği gibi, ülkemizde de hem sağlık hem de ekonomik konularda sistemimizi etkiledi. Bu sert koşullara rağmen kendinden ödün vererek, gecesini gündüzüne katan kamu çalışanları özelikle büro hizmet kolu çalışanları her koşulda mesaisini aksatmadı ve görevini eksiksiz sürdürdü. Karşılıksız yapılan fedakarlığın sürmesi için kamu görevlileri sağlığını muhafaza etmeli ve pandemi ile mücadelede ön safta olanlara aşı önceliği tanınmalıdır." dedi.

"Sağlık Personelleri Ve Öğretmenler Gibi Büro Hizmet Kolunda Çalışanlar'da Öncelikle Aşı Olmak İstiyorlar"

"Yaşam hakkını her talebin üzerinde tutan sendikamız, kamu görevlilerinin sağlıklı bir ortam içerisinde faaliyetlerini sürdürmelerini talep etmektedir" diyen Yazgan, "Sağlık personelleri ve öğretmenler gibi büro hizmet kolunda çalışanlar da öncelikle aşı olmak istiyorlar. Ülkemizde salgının en şiddetli olduğu dönemlerde Maliye İŞKUR, SGK ve Adliye çalışanları hizmetlerini aksatmadan mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşa hizmet etmeye devam ettiler." sözleriyle ifade etti.

Yazgan, "Kısa çalışma ödeneği ve yapılandırma sürecinde, SGK, İŞKUR, Maliye ve Adliye çalışanlarının herkesten daha fazla virüsten etkilendiler. Buna rağmen görevlerini eksiksiz yerine getirdiler, hizmet kolu çalışanlarımız sürekli virüsü teğet geçerek yaşıyorlar." dedi.

Büro hizmet kolunda vaka sayılarının birçok ilde yüzlerle ifade edildiğini vurgulayan Genel Başkan Yazgan, "Hizmet kolumuzda çalışan birçok arkadaşımız COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlıklı bir kamu sistem akışı için kamu görevlilerinin sağlığı korunmalıdır. Başta büyükşehirlerde çalışan kamu görevlileri olmak üzere iş yoğunluğunun fazla olduğu kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız bir an önce aşılanmalıdır. Vatandaşımıza karşı devlet işleyişinde önemli bir kolu olan kamu görevlileri, aşı ile bağışıklık kazandığında bulaşma riskini aza indirerek kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.