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Dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konulduğu belirtildi

Prof. Dr. Atakan Sezer:- "70 yaşına kadar yaşayan her 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Bu, yüzde 12'lik bir oran demek"
 26 Şubat 2021 10:34
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Dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konulduğu belirtildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Atakan Sezer, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Sezer, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesince çevrim içi düzenlenen "Pandemi sürecinde meme kanseri tedavisi" konulu panelde, meme kanserinde erken tanı ve zamanında tedavinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Kendi kendine muayene ve hekim kontrollerindeki taramaların önemine değinen Sezer, "Kendi kendine muayene çok önemlidir, ancak bir tarama yöntemi değildir. Tarama yöntemi hekim gözetiminde ve görüntüleme yöntemiyle yapılır. Ama önemli olan kadının memesindeki farklılıkları bilmesi açısından kendi kendine muayene çok önemlidir." dedi.

Sezer, kadınlarda kansere bağlı ölümlerde meme kanserinin ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon kadına meme kanseri tanısı konulduğunu belirten Sezer şöyle devam etti:

"Hem sık görülüyor hem de en çok öldüren etkisi var. 70 yaşına kadar yaşayan her 8 kadından bir kadın meme kanseri oluyor. Bu, yüzde 12'lik bir oran demek. Dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konuyor. Bu anlamda meme sağlığına özen gösterilmeli ve bu organın farkında olunması gerekli. Meme kanseri tanısı konulan kadınların yüzde 25'ini maalesef kaybediyoruz."

Kadınların meme kontrollerini aksatmadan yapmaları gerektiğini anlatan Sezer rutin kontrollerin erken tanı ve tedavi açısından önemli olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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