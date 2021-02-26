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Ankara'da kaçak silah ticareti yapmakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ruhsatsız silah satmakla suçlanan zanlı gözaltına alındı.
 26 Şubat 2021 10:42
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Ankara'da kaçak silah ticareti yapmakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çubuk Tuğla Mahallesi'nde D.G. adlı şüphelinin satmak amacıyla silah temin ettiği ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda şüphelinin ikametinde yapılan aramada değişik çaplarda 3 tabanca, kurusıkı iki tabanca, tabancalara ait 4 şarjör ve fişek ele geçirildi.

Zanlı D.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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