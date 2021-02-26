Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
|26 Şubat 2021 11:02
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olarak silahlı eylemlere katıldığı tespit edilen 3 kişinin Türkoğlu ve Onikişubat ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda H.S, M.N. ve A.H. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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