CHP 'havza modeli' ile oylarını artırmayı hedefliyor

- CHP, gelecek seçimlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde farklı il ve ilçelerde dağınık halde yaşayan geniş ailelerin tercihlerini, "Havza" adını verdiği modelle, kanaat önderleri vasıtasıyla etkilemeye çalışacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönemde özellikle oylarının çok düşük olduğu ve milletvekili çıkaramadıkları illere yönelik çalışma başlattıklarını belirtti.

31 Mart yerel seçimleri sonucunda önemli seçim bölgelerinin ve büyükşehir belediyelerinin kazanılmasının, tüm Türkiye'de olduğu gibi, ülke geneline göre düşük oy aldıkları ve milletvekillerinin bulunmadığı illerde de CHP'ye gösterilen ilginin, desteğin ve beklentinin artmasına yol açtığını aktaran Salıcı, "Yaptığımız çalışmalarla bu ilgi ve desteğin daha güçlü bir potansiyele dönüşmesini istiyoruz." dedi.

Bu kapsamda, mahalle temsilcisi olmayan yerlerde mahalle temsilciliklerinin kurulmasına, belde örgütlerinin kurulmasına ve öbek örgütlenmesi çalışmalarına hız verildiğini bildiren Oğuz Kaan Salıcı, üyelerinin olmadığı mahalle/köylerle, sandık görevlileri olmayan seçim çevrelerinin tespitinin tamamlanarak, il başkanlıklarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi.

- "Pandeminin yarattığı tüm zorluklara rağmen CHP örgütü, vatandaşın yanında"

Bu bilgilendirmelerin periyotlar halinde de yapılmaya devam ettiğini aktaran Salıcı, şöyle konuştu:

"Diğer yandan, gerek coğrafi açıdan gerekse de yaşadıkları sorunlar açısından birbirine yakın olan ve bununla birlikte ortak sorunları da olan illerimizi, 'Havza modeli' adını verdiğimiz bir çalışma yöntemiyle bir araya getirerek daha az katılımlı fakat örgütlenme odaklı bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanları performans kriterleri de belirlendi ve denetimi yapılıyor. Bu denetim sayesinde örgüt, daha dinamik bir yapıya kavuşuyor.

İl başkanlarımızdan gelen saha çalışması talepleri ve programları da incelendi. Bu talepler karşısında, çok sayıda milletvekili ve parti meclisi üyelerinden oluşan heyetler görevlendirildi. Pandeminin yarattığı tüm zorluklara rağmen CHP örgütü, genel başkan yardımcısından milletvekiline, belediye başkanından il, ilçe başkanına kadar her kademede sokakta, vatandaşın yanında."

- "Bu hedefe ulaşılması demek, CHP'nin iktidar olması demektir"

Yapılan bu çalışmaların sonunda hedeflerinin, bir sonraki seçimde, milletvekilleri olan illerde Meclise bir fazla vekil göndermek, milletvekili bulunmayan illerde ise oy artışı sağlayarak Mecliste o ilin bir milletvekili tarafından temsil edilmesini sağlamak olduğunu belirten Salıcı, "Bu hedefe ulaşılması demek, CHP'nin iktidar olması demektir." görüşünü paylaştı.

Oğuz Kaan Salıcı, oylarının düşük olduğu, milletvekillerinin bulunmadığı ya da az milletvekili çıkardıkları Doğu ve Güneydoğu'daki 23 il başta olmak üzere 30 il için özel bir çalışma başlattıklarını bildirerek, mevcut örgüt modeli içinde günün koşullarına uygun, vatandaşla daha kolay temas edebilecek alanlar açacaklarını söyledi.

İki bölgedeki 23 il başkanı ile bir araya geldiklerini ifade eden Salıcı, partinin oyunu, vizyonunu, o bölgelerde daha iyi yapabilecek işlerin neler olduğunu konuştuklarını aktardı.

Salıcı, "Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu'da olmayan ama bizim milletvekili çıkaramadığımız 7 il başkanımızla da genel merkezde bir araya geldik. Bunların bir kısmını genel örgütsel stratejinin içine yerleştirdik. Bir kısmını daha bölgesel alanlarda çalışacağız." dedi.

- Havza Modeli nasıl uygulanacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bu çerçevede oluşturdukları Havza Modeli'nin detaylarını da aktardı.

"Havza" derken çoğunlukla kültürel olarak da birbirine benzerlikler taşıyan alanlardan bahsettiklerini vurgulayan Salıcı, şunları kaydetti:

"Büyük aileler var. Geçişken, yani üç ilde de olan aileler ya da üç ilçede yaşayan nüfus var. Ama üç ilçenin her biri ayrı bir ile bağlı. Eğer biz meseleye sadece idari bölünme üzerinden bakarsak, doğal olarak her ilçe kendi ilindeki yerde oy verecek. Ama bu üç ilçenin ortaklaştığı bir yerde, öyle kanaat önderleri var ki, o kanaat önderleriyle temas ettiğiniz zaman siz, Ağrı'daki nüfus üzerinde de, Ağrı'daki bir seçmen grubu üzerinde de etkili olabiliyorsunuz. Aynı zamanda başka bir ildeki seçmen grubuna da temas etmiş olabiliyorsunuz. Günün sonunda o üç ilçenin de tamamının CHP'ye oy vermesini sağlıyorsunuz. Bizim için toplamda hem milletvekili çıkarıyor olmamız hem de toplamda CHP'nin oyunu arttırıyor olmamız önemli."