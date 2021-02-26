Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP 'havza modeli' ile oylarını artırmayı hedefliyor

CHP, gelecek seçimlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde farklı il ve ilçelerde dağınık halde yaşayan geniş ailelerin tercihlerini, "Havza" adını verdiği modelle, kanaat önderleri aracılığıyla etkilemeye çalışacak-
 26 Şubat 2021 11:07
+Aa- Yazdır
CHP 'havza modeli' ile oylarını artırmayı hedefliyor

- CHP, gelecek seçimlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde farklı il ve ilçelerde dağınık halde yaşayan geniş ailelerin tercihlerini, "Havza" adını verdiği modelle, kanaat önderleri vasıtasıyla etkilemeye çalışacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönemde özellikle oylarının çok düşük olduğu ve milletvekili çıkaramadıkları illere yönelik çalışma başlattıklarını belirtti.

31 Mart yerel seçimleri sonucunda önemli seçim bölgelerinin ve büyükşehir belediyelerinin kazanılmasının, tüm Türkiye'de olduğu gibi, ülke geneline göre düşük oy aldıkları ve milletvekillerinin bulunmadığı illerde de CHP'ye gösterilen ilginin, desteğin ve beklentinin artmasına yol açtığını aktaran Salıcı, "Yaptığımız çalışmalarla bu ilgi ve desteğin daha güçlü bir potansiyele dönüşmesini istiyoruz." dedi.

Bu kapsamda, mahalle temsilcisi olmayan yerlerde mahalle temsilciliklerinin kurulmasına, belde örgütlerinin kurulmasına ve öbek örgütlenmesi çalışmalarına hız verildiğini bildiren Oğuz Kaan Salıcı, üyelerinin olmadığı mahalle/köylerle, sandık görevlileri olmayan seçim çevrelerinin tespitinin tamamlanarak, il başkanlıklarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi.

- "Pandeminin yarattığı tüm zorluklara rağmen CHP örgütü, vatandaşın yanında"

Bu bilgilendirmelerin periyotlar halinde de yapılmaya devam ettiğini aktaran Salıcı, şöyle konuştu:

"Diğer yandan, gerek coğrafi açıdan gerekse de yaşadıkları sorunlar açısından birbirine yakın olan ve bununla birlikte ortak sorunları da olan illerimizi, 'Havza modeli' adını verdiğimiz bir çalışma yöntemiyle bir araya getirerek daha az katılımlı fakat örgütlenme odaklı bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanları performans kriterleri de belirlendi ve denetimi yapılıyor. Bu denetim sayesinde örgüt, daha dinamik bir yapıya kavuşuyor.

İl başkanlarımızdan gelen saha çalışması talepleri ve programları da incelendi. Bu talepler karşısında, çok sayıda milletvekili ve parti meclisi üyelerinden oluşan heyetler görevlendirildi. Pandeminin yarattığı tüm zorluklara rağmen CHP örgütü, genel başkan yardımcısından milletvekiline, belediye başkanından il, ilçe başkanına kadar her kademede sokakta, vatandaşın yanında."

- "Bu hedefe ulaşılması demek, CHP'nin iktidar olması demektir"

Yapılan bu çalışmaların sonunda hedeflerinin, bir sonraki seçimde, milletvekilleri olan illerde Meclise bir fazla vekil göndermek, milletvekili bulunmayan illerde ise oy artışı sağlayarak Mecliste o ilin bir milletvekili tarafından temsil edilmesini sağlamak olduğunu belirten Salıcı, "Bu hedefe ulaşılması demek, CHP'nin iktidar olması demektir." görüşünü paylaştı.

Oğuz Kaan Salıcı, oylarının düşük olduğu, milletvekillerinin bulunmadığı ya da az milletvekili çıkardıkları Doğu ve Güneydoğu'daki 23 il başta olmak üzere 30 il için özel bir çalışma başlattıklarını bildirerek, mevcut örgüt modeli içinde günün koşullarına uygun, vatandaşla daha kolay temas edebilecek alanlar açacaklarını söyledi.

İki bölgedeki 23 il başkanı ile bir araya geldiklerini ifade eden Salıcı, partinin oyunu, vizyonunu, o bölgelerde daha iyi yapabilecek işlerin neler olduğunu konuştuklarını aktardı.

Salıcı, "Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu'da olmayan ama bizim milletvekili çıkaramadığımız 7 il başkanımızla da genel merkezde bir araya geldik. Bunların bir kısmını genel örgütsel stratejinin içine yerleştirdik. Bir kısmını daha bölgesel alanlarda çalışacağız." dedi.

- Havza Modeli nasıl uygulanacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bu çerçevede oluşturdukları Havza Modeli'nin detaylarını da aktardı.

"Havza" derken çoğunlukla kültürel olarak da birbirine benzerlikler taşıyan alanlardan bahsettiklerini vurgulayan Salıcı, şunları kaydetti:

"Büyük aileler var. Geçişken, yani üç ilde de olan aileler ya da üç ilçede yaşayan nüfus var. Ama üç ilçenin her biri ayrı bir ile bağlı. Eğer biz meseleye sadece idari bölünme üzerinden bakarsak, doğal olarak her ilçe kendi ilindeki yerde oy verecek. Ama bu üç ilçenin ortaklaştığı bir yerde, öyle kanaat önderleri var ki, o kanaat önderleriyle temas ettiğiniz zaman siz, Ağrı'daki nüfus üzerinde de, Ağrı'daki bir seçmen grubu üzerinde de etkili olabiliyorsunuz. Aynı zamanda başka bir ildeki seçmen grubuna da temas etmiş olabiliyorsunuz. Günün sonunda o üç ilçenin de tamamının CHP'ye oy vermesini sağlıyorsunuz. Bizim için toplamda hem milletvekili çıkarıyor olmamız hem de toplamda CHP'nin oyunu arttırıyor olmamız önemli."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı
26 Şubat 2021 11:59		 Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
26 Şubat 2021 11:33
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
26 Şubat 2021 10:37		 Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
26 Şubat 2021 09:45
HDP'yi problemli gören İYİ Parti'ye CHP'den tepki
26 Şubat 2021 08:12		 AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme
26 Şubat 2021 07:57
28 Şubat'la FETÖ'nün yolu açıldı
26 Şubat 2021 07:30		 CHP'nin fezleke çıkmazı: İttifak ortağıyla ayrışıyor
26 Şubat 2021 07:20
ABD istihbarat raporuna göre Kaşıkçı cinayetine Selman onay verdi
26 Şubat 2021 06:15		 Dışişlerinden Hollanda'ya 1915 olayları tepkisi
26 Şubat 2021 00:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:09 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı12:01 - SGK geri ödemesi kapsamında 'gebelik öncesi tanı uygulaması' başlatılacak11:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı11:56 - Son 4 ay içerisinde TSK'dan 630 FETÖ'cü ihraç edildi11:46 - Açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı ise 8 bin 856 lira11:43 - Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor
11:39 - TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu 2022'ye ertelensin' çağrısı11:34 - Savunma Sanayi Başkanı'ndan yeni bir 'müjde' açıklaması11:33 - Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı11:31 - Muğla'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı11:30 - Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi11:27 - Kayseri pastırması salgın sürecinde e-ticaret üzerinden satıldı
11:16 - Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere 'düzenli uyku' uyarısı11:15 - Doktorlar 'nöbet arası' vatandaşları bilinçlendirmek için kamera karşısına geçiyor11:14 - Konya mesleki eğitimde zirveye oynuyor11:08 - Gönüllü öğretmenler, radyodan öğrencilerine ders anlatıyor11:07 - CHP 'havza modeli' ile oylarını artırmayı hedefliyor
11:02 - Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme
TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
Hafta boyunca dolar çok sert yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
robot çağı 1
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 1
Perseverance 2
yul brynner 1
hafu 1
Kriptofobi 1
çay vereyim içersin 3
angel şelalesi 1
içimize attıklarımız 4
Ferisiler 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam