Gönüllü öğretmenler, radyodan öğrencilerine ders anlatıyor

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görevli öğretmenler, gönüllü olarak öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için radyodan yayın yapıyor.

Kızıltepe Kaymakamlığınca İçişleri Bakanlığı ve TRT'nin desteğiyle 3 yıl önce kurulan "Başak FM", koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çevrimiçi eğitim gören öğrencilerin eğitimine de katkı sunuyor.

İlçede çeşitli okullarda görev yapan ve gündüz internet programı üzerinden öğrencilerine eğitim veren 6 öğretmen, akşam da radyoda öğrencilerine sesleniyor.

Öğretmenler yaptıkları yayınla edebiyat, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersleri eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

- "Öğrenciler dinlemeyi öğreniyor"

Öğretmen Eyşan Bayrı, AA muhabirine, ilçede bir köy okulunda öğretmenlik yaptığını, radyo yayını için özel zaman ayırdığını söyledi.

Öğrencilerin daha çok televizyon, telefon ve tabletlerle vakit geçirdiğini, bunun da dikkat eksikliği ve iletişim bozukluğu gibi sorunlara neden olabildiğini vurgulayan Bayrı, radyonun bu noktada çok iyi bir iletişim aracı olduğunu, çocuklarda da konsantrasyon sağladığını belirtti.

Çocuklara bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla radyoda gönüllü çalışmaya başladığını anlatan Bayrı, şöyle devam etti:

"Köy okulunda çalıştığım için öğrencilerimiz de ilgiyle takip ediyor. Yayına çıktığım zaman mesaj atıyorlar. Yayınlara katılıyorlar. Bazen öğrencileri de misafir ediyoruz. Bu sayede özgüvenleri gelişiyor, kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Öğrenciler, dinlemeyi öğreniyor. Bu da ders başarılarını ve sosyal hayatlarını olumlu yönde etkiliyor."

Öğrencilerden Abdulkadir Saruhan ise derslerine de katkısı olan radyoyu severek dinlediğini belirterek, "Onların sayesinde derslerimize daha da odaklanıyoruz. Radyo kültürünü yeniden yaşıyoruz." dedi.

- "Velilerimiz de mutlu"

Radyonun genel yayın yönetmeni ve spikeri öğretmen Nur Patır da radyoda 6 öğretmen, 3 öğrenci ve teknik yönetmen ile yayınlar yaptıklarını söyledi.

Öğretmenlerin gönüllü olarak radyoda yayın yapma isteklerinin karşılık bulmasıyla öğrencilerine mikrofondan seslenme imkanı bulduğunu anlatan Patır, "Derslerimizi sadece bir okulun alanında sınırlandırmak istemedik. Öğrencilerimize daha faydalı olabilmek adına aynı dersi mikrofonlarımızdan da işleyebiliyoruz." diye konuştu.

Özellikle salgın sürecinde daha fazla öğrenciye ulaştıklarını anlatan Patır, yayınlarda kitap okumayı da teşvik ettiklerini, bu kapsamda yarışma programları da düzenlediklerini bildirdi.

Patır, öğrencilerin yayınlardan memnun olduğunu söyleyerek, "Öğrenciler tablet ve bilgisayarda çok fazla zaman geçirmeyi başladı. Onların sadece görsel zekasını değil işitsel zekasını geliştirecek şekilde yayınlar yapıyoruz. İşittiklerini algılamayı, duyduklarını yorumlamayı öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınında çocukların akranlarından uzak olmasının onları olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Çocuklarımızın neşeli ve mutlu bir ortam yaşamalarını sağlıyoruz. Motive olmaları için de bilmece, bulmaca gibi eğlenceli yayınlar yapıyoruz. Velilerimiz de mutlu. Bize güzel mesajlar geliyor. "sözlerine yer verdi.