Konya mesleki eğitimde zirveye oynuyor
|26 Şubat 2021 11:14
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Konya'da mesleki eğitim okullarında üretimden elde edilen gelirin 2018'de 6,8 milyon lira iken Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de 20 milyon liraya yükseldiğini bildirdi.
Özer, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısında, kentin mesleki eğitimde oldukça güçlü bir noktaya geldiğini söyledi.
Konya'da mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağladıklarını aktaran Özer şehirdeki sektörlerle iş birliklerin oldukça büyüdüğünü vurguladı.
Özer, okulların altyapı ve atölye eksikliklerinin giderildiğine işaret ederek şöyle konuştu:
"Konya'da uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında üretim miktarı da oldukça arttı. Konya'da mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir 2018'de 6,8 milyon lira iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de 20 milyon liraya yükseldi. Yani son üç yılda Konya'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi yaklaşık üç kat arttı. Üretim kapasitesi olarak Konya, ülkede dördüncü sıraya yükseldi."
- AR-GE merkezlerine 4 milyon liralık destek
Mahmut Özer, mesleki eğitimde patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini artırmak için AR-GE merkezleri kurduklarını ifade eti. Özer, alanında güçlü meslek okullarında AR-GE merkezleri kurduklarını aktardı.
AR-GE merkezlerinin 2021 proje başvuru değerlendirmelerinin sonuçlandığı belirten Özer şunları kaydetti:
"Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan AR-GE merkezlerimizin projeleri kabul edildi. Projelere 4 milyon liralık destek sağladık. Elde edilen başarılarda ortak hareket etmek oldukça önemli. Bu başarıların elde edilmesinde katkılarından dolayı; Valimize, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, paydaşlarımıza ve sektör temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Konya'da eğitim alanında atılacak adımları sürekli birlikte değerlendirdiğimiz eski Bakan Yardımcımız Orhan Erdem'e özellikle teşekkür ediyorum. Burada bu süreçleri başarı ile yürüten İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum."
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