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Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
 26 Şubat 2021 11:33
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Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımında, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ettiğini belirtti.

Türkiye ziyaretini memnuniyetle anımsadığını ve iki ülke ilişkilerini derinleştirmek için Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 9. Toplantısı'nı beklediğini aktaran Zelenskiy, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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