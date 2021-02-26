Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
|26 Şubat 2021 11:33
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Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımında, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ettiğini belirtti.
Türkiye ziyaretini memnuniyetle anımsadığını ve iki ülke ilişkilerini derinleştirmek için Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 9. Toplantısı'nı beklediğini aktaran Zelenskiy, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.
Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın Doğum Günü kutlu olsun! 🇹🇷'nin, 🇺🇦'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. 🇹🇷 ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum.(@ZelenskyyUa) February 26, 2021
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