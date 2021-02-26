Savunma Sanayi Başkanı'ndan yeni bir 'müjde' açıklaması
Prof. Dr. İsmail Demir: Sevindirici bir gelişmenin haberini aldık, birazdan sizlerle de paylaşacağım beklemede kalın
|26 Şubat 2021 11:34
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Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in paylaşımı:
Sevindirici bir gelişmenin haberini aldık, birazdan sizlerle de paylaşacağım beklemede kalın.
Demir paylaşımının devamında:
SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.
@roketsantarafından geliştirilen #SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.
Sevindirici bir gelişmenin haberini aldık, birazdan sizlerle de paylaşacağım beklemede kalın. 🚀Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 26, 2021
🚀SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.@roketsan tarafından geliştirilen #SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. pic.twitter.com/P0VfmfPAaOIsmail Demir (@IsmailDemirSSB) February 26, 2021
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