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Savunma Sanayi Başkanı'ndan yeni bir 'müjde' açıklaması

Prof. Dr. İsmail Demir: Sevindirici bir gelişmenin haberini aldık, birazdan sizlerle de paylaşacağım beklemede kalın
 26 Şubat 2021 11:34
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Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in paylaşımı:

Sevindirici bir gelişmenin haberini aldık, birazdan sizlerle de paylaşacağım beklemede kalın.

Demir paylaşımının devamında:

SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.

@roketsan

tarafından geliştirilen #SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.
Memurlar.Net
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