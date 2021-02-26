Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor
|26 Şubat 2021 11:43
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 416 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 418,6 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 415,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 678 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor.
Dün yüzde 1,8 değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdüren altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.761 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.
Tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcama verileriyle tahvil piyasasının seyrinin izleneceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa güne düşüşle başladı
26 Şubat 2021 10:05
|Güne başlarken döviz fiyatları
26 Şubat 2021 09:49
|TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
26 Şubat 2021 09:29
|Hafta boyunca dolar çok sert yükseldi
26 Şubat 2021 08:10
|Dünya piyasaları karıştı. Dolar dün 7,44'e kadar yükseldi sonra geriledi
26 Şubat 2021 01:08
|Dolar/TL 7,40'ın, Euro/TL 9.08'in üzerini gördü
25 Şubat 2021 22:20
|Borsa günü yükselişle tamamladı
25 Şubat 2021 18:17
|Çeyrek altın 670 TL'ye geriledi
25 Şubat 2021 17:46
|Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 7,22 TL
25 Şubat 2021 17:41
|Gram altın, dolar kurunun etkisiyle bu hafta yüzde 3,5 yükseldi
25 Şubat 2021 17:34