Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı ise 8 bin 856 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, şubat ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı 8 bin 856 lira oldu.
 26 Şubat 2021 11:46
+Aa- Yazdır
Açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı ise 8 bin 856 lira

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın şubat ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bu ay için 2 bin 719 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 856 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 297 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,53 artış gösterdi.

Yılın ilk iki ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 4,98'i bulurken gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,44 oldu.

- Süt fiyatındaki artış devam etti

Süt, yoğurt, peynir grubunda, süt fiyatındaki artış bu ay da devam etti yoğurt ve peynir ise fiyatı geçen aya göre değişmedi.

Kıyma ve kuşbaşı et fiyatı aylar sonra artış gösterdi. Buna karşılık sakatat ürünleri ve tavuk fiyatı aynı kaldı. Balık fiyatları geçen aya göre arttı. Yumurta ve bakliyat ürünlerinin fiyatı ise değişmedi.

Sebze-meyve fiyatları kış koşullarının da etkisiyle ortalamada arttı. Bunda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan semt pazarlarının hafta içine kayması ve semt pazarlarına çıkan kişi sayısının azalması etkili oldu.

Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,62 liradan yüzde 9,52'lik artışla 7,25 liraya çıktı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,34 lira olurken ortalama meyve fiyatı 7 lira olarak hesaplandı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur gibi ürünlerin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmezken, irmik fiyatları artış gösterdi.

Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay aynı kaldı. Çay ve ıhlamurun yanı sıra bal, reçel, pekmez, tuz ve salça fiyatı bu ay fiyatı değişmeyen gıda ürünleri oldu. Şekerin fiyatı ise arttı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu 2022'ye ertelensin' çağrısı
26 Şubat 2021 11:39		 Hak-İş: Normalleşme ile birlikte ücretsiz izin uygulaması kaldırılsın
24 Şubat 2021 13:46
'Esnafın yapılandırma ödemeleri en az 6 ay ertelenmeli'
24 Şubat 2021 10:37		 AVM'ler için 'İngiliz modeli' önerisi
24 Şubat 2021 08:42
Türk doktorlar gazileri tedavi için Azerbaycan'a gitti
23 Şubat 2021 21:22		 'Özel hastanelerde de aşı yaptırılabilir'
23 Şubat 2021 08:02
Aytemiz, sendika üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak
22 Şubat 2021 19:25		 Döviz kurlarındaki düşüş, enerji faturalarına da yansıtılsın
20 Şubat 2021 10:12
Faizler arttı... İlçe milli eğitimde rekor promosyon
19 Şubat 2021 14:00		 İlaca yüzde 20 zam geliyor
19 Şubat 2021 11:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - SGK geri ödemesi kapsamında 'gebelik öncesi tanı uygulaması' başlatılacak11:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı11:56 - Son 4 ay içerisinde TSK'dan 630 FETÖ'cü ihraç edildi11:46 - Açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı ise 8 bin 856 lira11:43 - Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor11:39 - TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu 2022'ye ertelensin' çağrısı
11:34 - Savunma Sanayi Başkanı'ndan yeni bir 'müjde' açıklaması11:33 - Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı11:31 - Muğla'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı11:30 - Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi11:27 - Kayseri pastırması salgın sürecinde e-ticaret üzerinden satıldı11:16 - Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere 'düzenli uyku' uyarısı
11:15 - Doktorlar 'nöbet arası' vatandaşları bilinçlendirmek için kamera karşısına geçiyor11:14 - Konya mesleki eğitimde zirveye oynuyor11:08 - Gönüllü öğretmenler, radyodan öğrencilerine ders anlatıyor11:07 - CHP 'havza modeli' ile oylarını artırmayı hedefliyor11:02 - Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı
11:00 - Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme
TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
Hafta boyunca dolar çok sert yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutfağı sık ziyaret eden karıncalar 1
fiziksel özelliklerle alay etmek 3
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 5
marşmelov 1
sözlükte çok puan kazanma hırsı 1
Aldatan kadın asla yakalanmaz 2
Kriptofobi 1
dev koyun 1
mecnun'um leyla'mı gördüm 2
angel şelalesi 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam