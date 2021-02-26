Son 4 ay içerisinde TSK'dan 630 FETÖ'cü ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli.Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor." dedi.

Bakan Akar, "AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" diye konuştu.

TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi

Milli Savunma Bakanı Akar, TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizine ilişkin de "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz" dedi.

Akar, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok" şeklinde ifade etti.

Bakan Akar, "S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil" dedi.

FETÖ ile mücadele

Milli Savunma Bakanı Akar, "FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi." diye konuştu.

30 Kasım 2020 tarihli Hürriyet Gazetesinden Nedim Şener, Milli Savunma Bakanlığı'ndan almış olduğu resmi rakamlara göre o tarih itibariyle TSK'dan FETÖ nedeniyle ihraç edilen kişi sayısı 20 bin 564, 26 Şubat 2021 tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı rakam ise 21 bin 194 olduğuna göre son 4 ay içerisinde 630 kişinin TSK ile ilişiği kesildiği belirlendi.